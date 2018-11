Geraint Thomas: "Nos irá bien en el Tour si Froome y yo corremos con honestidad"

Geraint Thomas se encuentra mucho más tranquilo que hace cuatro meses cuando ganó el Tour de Francia. Julio fue un mes repleto de emociones para el ciclista galés, culminado con el triunfo en la ‘Grande Boucle’.

Tras competir en el Critérium de Saitama, el corredor del Team Sky ha acudido como cabeza de cartel a Shanghai. Segunda edición de una prueba con la cual ASO, empresa que organiza el Tour de Francia, pretende expandir un deporte con menor tradición en Asia, pero cuya penetración está siendo formidable. Hace dos semanas hasta 200.000 aficionados se congregaron en la ciudad situada en el Área del Gran Tokio.

“He tenido una buena experiencia en Shanghai, aunque ha sido corta. Ha sido una buena carrera, una buena atmósfera para disfrutar de la carrera”, reconoció Thomas en una entrevista exclusiva para España, que ha emitido SER Deportivos.

Más sobre Geraint Thomas en @SERDeportivos:



⛩ NO confirma que vaya a correr el próximo @LeTour, aunque le gustaría

⛩ Piensa hacer @lavuelta para no tener tanto tiempo entre el final de temporada y el comienzo de la siguiente#ShanghaiCriterium pic.twitter.com/8aURGKbHZB — Borja Cuadrado (@BorjaCuadrado) November 19, 2018

Al campeón del Tour le parece buena idea que se celebren estas pruebas en Asia para cerrar la temporada: “El ciclismo está creciendo en esta región, y la afición por aquí está muy bien. Hay mucha gente, mucho público y está bien venir aquí”

Llega el momento de echar la vista atrás. El 29 de julio, Thomas se convirtió en el tercer británico en conquistar el Tour, tras Bradley Wiggins y Chris Froome: “El último día en París siempre quedará conmigo, fue un día emocionante. Las vueltas alrededor de los Campos Elíseos estaban rodeadas de gente británica y galesa y su apoyo fue increíble”.

Ganar el Tour de Francia te cambia la vida, suelen asegurar aquellos que terminan portando el maillot amarillo en París. Los compromisos se multiplican en los meses posteriores: “Desde que gané el Tour he estado muy ocupado y he disfrutado la mayoría de las cosas. Ya sabes, el Tour de Francia no se gana con mucha frecuencia así que hay que disfrutarlo. Ahora estoy listo para volver a los entrenamientos, así que estoy esperando ese momento”.

¿Froome o Thomas?

El mánager del Team Sky, Dave Brailsford tendrá que resolver una papeleta complicada el año que viene cuando se acerque la salida del Tour en Bruselas: “Obviamente Froome es increíble. Probablemente sea uno de los más grandes en Grandes Vueltas, ha ganado seis así que al 100% va a querer ganar su quinto Tour. Creo que si corremos como en esta edición, con honestidad y no corriendo el uno contra el otro, puede salir bien”.

Thomas conoce bien a Mikel Landa, que estuvo dos años en el conjunto británico. El alavés es el presente del ciclismo español, y el vigente campeón del Tour tiene claro que “en Movistar hay muchos líderes, pero Landa es talentoso. Creo que está capacitado y necesita tener buena suerte o al menos no tener mala suerte. El futuro es brillante para él”.

Geraint Thomas sólo ha participado una vez en la Vuelta, pero ha estado más veces en España: “Fui a Barcelona a ver un partido de Champions League ante el PSV y fue increíble. Ahora soy un aficionado del Barça también. Es verdad que fui al mismo colegio que Gareth Bale en Cardiff y por eso debería animar al Real Madrid, pero no, voy con el Barça”.

¿Qué sabe Thomas de España?

¿Qué sabe Geraint Thomas acerca de nuestro país? "Sé muy pocas palabras en español: jamón y gracias. Me gusta la cultura, y una siesta por la tarde viene bien. Me gusta España".