Sánchez no se mueve sobre Gibraltar y pone en duda la Cumbre Europea

España mantendrá el veto al acuerdo entre Bruselas y Londres sobre el 'brexit' si no tiene las garantías suficientes sobre lo que respecta a Gibraltar. Así lo ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior a su paseo con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel. "Las garantías no son suficientes y España mantiene el veto", ha aseverado Sánchez a preguntas de los periodista, que incluso ha ido un paso más allá: si no hay un acuerdo satisfactorio para España respecto a Gibraltar, el Consejo Europeo del día 26 para evaluar el acuerdo podría suspenderse. "Si no hay acuerdo sobre Gibraltar, probablemente el Consejo Europeo del día 26 no se celebre", ha añadido Sánchez.

Primarias de Podemos

Fuera del 'brexit', las primarias convocadas en Podemos tras el Consejo Ciudadano Estatal de este viernes han centrado la rueda de prensa. La formación 'morada' sigue presionando a Pedro Sánchez para que convoque elecciones si no presenta los presupuestos generales en el Congreso. "No se puede gobernar con 84 diputados con decretos", ha deslizado Pablo Iglesias, algo que no parece inquietar al presidente del Gobierno, que ha apuntado que quedan "bastantes meses por delante" para la convocatoria electoral.

"Este Gobierno tiene pendiente todavía subir el SMI, recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52, seguir impulsando el pacto de la Violencia de Género (...) Este gobierno tiene todavía pendientes muchas leyes que sacar adelante y espero contar con Unidos Podemos para ello. No me voy a meter ni inmiscuir en calendarios de otros partidos. Va a haber bastantes meses por delante hasta que se produzcan eso", ha dicho Sánchez desde La Habana en referencia a las elecciones.