El 'jardín' del portavoz de los obispos: los curas deben ser "enteramente varones, heterosexuales"

La Iglesia española vuelve a mostrar su rechazo contra los homosexuales. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha defendido el derecho de la Iglesia a poder seleccionar a sus candidatos al sacerdocio que, además de estar dispuestos a ser célibes, "pedimos que se reconozcan y sean enteramente varones, por lo tanto heterosexuales". Así ha respondido el recién elegido secretario general de la CEE a preguntas sobre la exclusión de los homosexuales en los seminarios y ante la que ha esgrimido la visión antropológica de la Iglesia y ha criticado que, en la sociedad actual, se haya "elevado a categoría jurídica el sentimiento a la hora de poder cambiar de sexo".

"Nosotros en nuestra comprensión del ministerio admitimos a diáconos permanentes que sean hombres casados pero en el presbiterado como en el episcopado pedimos varones célibes y dentro de esta configuración de varones célibes pedimos también que se reconozcan y sean enteramente varones y por tanto heterosexuales", ha dicho.

Luis Argüello ha mostrado además su rechazo a que los registros civiles faciliten el cambio de nombre a los transexuales. "Se ha elevado a categoría jurídica el sentimiento a la hora de poder cambiar de sexo, y de ir al registro y decir: ahora no me llamo Antonio y me llamo Mari Pili. La categoría es el sentimiento", ha señalado.