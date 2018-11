Jorge Javier Vázquez rechaza públicamente las actitudes machistas de Suso en 'GH VIP'

Después de mantenerse al margen durante prácticamente todo el concurso, Jorge Javier Vázquez se pronunció este jueves sobre las actitudes machistas de Suso en 'Gran Hermano VIP', un comportamiento que los espectadores han criticado, lógicamente, con dureza.

Aprovechando la expulsión de Aurah, con la que el joven ha mantenido una relación en la casa de Guadalix, el presentador quiso compartir con la audiencia su opinión sobre la conducta del concursante.

"Al principio fue una relación bastante tóxica porque estábamos en un encierro", empezó diciendo Aurah, intentando justificar a su pareja. "Tener una relación con tantas personas que no conoces y encerrados en una casa 24 horas, sin poder huir para no vernos las caras es muy complicado. Es verdad que Suso no estaba acostumbrado a tener una relación y fue como poco a poco adaptándose".

"Aurah, hemos visto cosas de vosotros dos que son realmente muy cutres y chuscas", le contestó Jorge Javier. "Es que no se pueden aplaudir este tipo de comportamientos porque si no, no avanzamos. Son cosas que creo que están totalmente superadas. Como los consejos que él te da, que tú le aceptas esa manera de relacionaros tan machista, tan profundamente machista".

Fue entonces cuando intervino la madre de Suso, también presente en plató: "Yo creo que en la calle esa relación hubiese sido muy distinta", un argumento que tampoco le valió a Jorge. "Mira Merche, te digo una cosa: el machista lo es en una casa y en un campo. No por estar en una casa uno deja de serlo. No son las circunstancias. En su caso yo creo que es una falta de formación brutal. Se ha equivocado muchas veces, pero yo creo que con una buena educación y una buena formación, todos esos pensamientos que él tiene ahí instalados se irán".