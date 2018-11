Eibar - Real Madrid, en directo

Sigue el partido en directo

La previa

El Real Madrid visita este sábado (13.00 horas) el estadio de Ipurua en la decimotercera jornada de LaLiga Santander con la intención de prolongar la dinámica de buenos resultados tras la llegada al banquillo de Santiago Solari y meter presión al FC Bacelona y el Atlético con un triunfo ante un Eibar que promete batalla para acabar con su mala racha ante los madridistas.

Tras el parón de selecciones, vuelve la competición doméstica y Santiago Solari deberá demostrar, ya como técnico 'titular' una vez que fuera renovado en su cargo la semana pasada hasta 2021, que la situación en el equipo blanco ha cambiado tras sus cuatro victorias en cuatro partidos.

En esos cuatro 'exámenes' para el técnico argentino el balance fue de 15 goles a favor y solo dos en contra, recuperando así esa solidez defensiva que había perdido con Julen Lopetegui y que intentará mantener ante los 'armeros', a los que han ganado siempre en su feudo y ante los que sólo cedieron un empate (1-1) en el Bernabéu en octubre de 2016.

Sin embargo, Ipurua no es una plaza fácil para ningún visitante y José Luis Mendilibar ya ha avisado que no deben permitir concesiones que ponga a su rival por delante y les obligue a tomar más riesgos de los ya previstos en el habitual atrevido manual del entrenador de Zaldibar.

El Real Madrid tendrá además la motivación 'extra' de afrontar una jornada clave porque horas después se verán las caras el FC Barcelona, líder, y el Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, y con una nueva victoria alcanzará a los rojiblancos y se pondrá a un punto de los azulgranas de forma provisional.

El campeón de Europa suele sufrir tras los parones internacionales, pero este último, además de con el optimismo con el que lo afrontó, le ha servido para recuperar parte de su repleta enfermería, sobre todo atrás. Así, Solari recupera principalmente a sus dos teóricos laterales titulares, Dani Carvajal y Marcelo, y también a Varane para formar en el centro con Sergio Ramos.

En el lado contrario, no podrá contar con los lesionados Nacho, Casemiro y Reguilón, los cuales cayeron todos en Balaídos en la anterior jornada. Solari tendrá que decidir quién sustituye al mediocentro brasileño, con mejores opciones para un Dani Ceballos que fue el elegido en Vigo y después jugó de titular los dos partidos de la selección española.

Isco sigue esperando su oportunidad, la cual podría llegar en la acumulación de minutos con sus selecciones de Toni Kroos y Luka Modric, pensando también en el importante duelo en Roma del próximo martes. Arriba, la actividad internacional, la 'Champions' y la intensidad que prepara el Eibar, podría dejar en el banquillo de inicio a Gareth Bale, por lo que Marco Asensio, centro de atención por sus palabras sobre si debe o no tirar del carro, podría volver al once junto a un Karim Benzema que espera que el parón no haya frenado su buen momento.

MENDILIBAR, CON TRES MEDIOS O DOS DELANTEROS

Por su parte, el Eibar es decimotercero en la clasificación con 15 puntos, a tan solo cinco del descenso, pero también a cinco de Europa, e intentará poner fin a su maldición ante los madridistas cuando juega como local.

En el equipo guipuzcoano, que se fue al parón con cuatro puntos de los últimos seis y en casa siempre suele dar una mejor medida, José Luis Mendilibar tendrá las importantes bajas por sanción de Anaitz Arbilla y de Pape Diop.

Para suplir al defensa, Bigas o Ramis son las opciones, mientras que para la baja del africano, el técnico podría dudar entre poner un medio más (Sergio Álvarez) junto a Jordán y Escalante, en busca de más control e intensidad, o jugar con dos delanteros, con Charles, Sergi Enrich y Kike García peleando por dos puestos.