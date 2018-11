Tebas: "No tengo ni la menor duda de que el Madrid y Ramos no han estado nunca implicados en temas de dopaje"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha manifestado su sorpresa por la información de Football Leaks sobre presuntas irregularidades de Sergio Ramos en controles antidopaje, señalando no tener la menor duda de que ni el Real Madrid ni el jugador han estado nunca implicados en ello.

"Sí me sorprende, pero habrá que ver lo que pasó. Por lo que he podido ver muchas veces hay casos en los que un jugador por un tratamiento toma algo, da el parte y luego no es positivo. Es lo que creo que pasó", dijo Tebas, en un acto en Madrid, de Proliga.

"No tengo ni la menor duda de que el Real Madrid y Sergio Ramos no han estado nunca implicados en temas de dopaje. Conozco muy bien la opinión de Florentino Pérez durante muchísimos años con ese tema y es un hombre muy obsesionado con que no debe haber dopaje en el deporte, menos en el fútbol. No tengo la menor duda de que allí las cosas están aclaradas", añadió.

Uno de esos casos se habría dado en un encuentro de LaLiga Santander: "Tendré que mirarlo porque llegué ayer por la noche de un viaje y no lo sé. Cuando ocurren estas cosas dependen más de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Si no abrió expediente no tenemos conocimiento así que considero que se dieron las explicaciones pertinentes".

Sobre las noticias vertidas por Football Leaks, indicó: "Cada uno sabe de dónde le llega la información. Si Football Leaks tiene esa información alguien se la da, yo creo que no 'hackean' tanto. Igual que estoy convencido que la de los tejemanejes dentro de la UEFA del PSG y el Manchester City alguien se la dio".

Críticas a la RFEF por los derechos de la Copa

"El Real Decreto dice que lo vende LaLiga si le deja la Federación y le da el uno por ciento de la venta total. Ha habido unos veintiséis concursos a nivel internacional y a nivel nacional uno donde la Federación estaba sentada en las diferentes reuniones y no ha puesto a disposición la Copa del Rey de LaLiga", indicó.

"Pasa el concurso, donde iba en un paquete la Copa del Rey, y en septiembre dicen que gestionemos la Copa del Rey cuando ha salido el concurso en junio. Con dos narices. Era obligatorio para LaLiga venderlo si lo hacía hasta el día del concurso, no ya después", comentó.

Tebas habló de negligencia por parte del ente federativo: "¿Qué valía metida en un concurso con los derechos de Primera y qué vale ahora la Copa del Rey? Muchísimo menos ahora. No tenemos que ser responsables en LaLiga de las negligencias en la falta de gestión. No puedo asumir por amor al arte negligencias y errores de otros, más con el nivel de relación que se está poniendo entre LaLiga y la Federación".

Asimismo apuntó: "La Federación el noventa por ciento lo reparte en premios entre los participantes y el diez por ciento entre los clubes. Conocemos lo que vale la Copa del Rey en el mercado nacional e internacional'.

'Algunos osados se creían que podían gestionarla ellos. Y cuando van al mercado se dan cuenta de que era mucho más el uno por ciento que daba LaLiga que vender ellos directamente repartiendo el noventa por ciento en los premios y el diez por ciento a los clubes", afirmó.

Por lo que respecta al formato competitivo del torneo, expresó: "La Copa del Rey a partido único vale menos en derechos audiovisuales. Es más emocionante pero no por ser más emocionante vale más. Sepamos todos las consecuencias de un cambio de formato en la Copa del Rey, tenemos que saberlo. En un lado estará el criterio deportivo, la emoción. Y en otro el concepto económico. Un día habrá que decir... ¿cuál decidimos? Pero habrá que sentarse con los clubes, explicarlo y decidir".

"Como aficionado me da la sensación de que el partido único es mejor pero como gestor económico tengo serias dudas de si sería lo mejor. Hay que ponerlo sobre la mesa sobre todo a las asociaciones de clubes con datos, números, por escrito, con informes. No por intuición y ocurrencias", añadió.

El directivo de LaLiga acusó a la Federación de ponerles en contra del fútbol no profesional: "Estoy indignado porque nos quieren llevar a la confrontación con el fútbol aficionado y nunca le vamos a dejar tirado, en este momento más que nunca. Sabiendo que se ha puesto mucho dinero y no ha funcionado para nada. Pero como no hay estrategia ni gestión desde la Federación, no es hoy para nosotros el interlocutor válido".

"No estamos contra la Federación, lo he dicho muchísimas veces. La Federación es la institución más importante del fútbol español y LaLiga, por ley, es una organización autónoma dentro. LaLiga no está a favor de cómo se gestiona ni de las personas que lo están gestionando. Ni de estos ni de los de antes. Pero eso no quiere decir que si hay alguna duda, llamen", manifestó.

Aún así, y ante Peláez, se mostró partidario a dialogar respetando algunas premisas: "Sin ataques estoy dispuesto a sentarme donde sea. Si se atacan horarios, 'title sponsor' y balón no me voy a sentar a hablar de nada porque es la esencia de lo que repartimos. Recaudar estas cantidades es muy complicado y estos mensajes mediáticos hacen daño a nosotros y a vosotros".

"El fútbol profesional no va a dejar nunca tirado al fútbol no profesional. Y si tiene que dejar de ser el interlocutor la Federación dejará de serlo. Pero no les vamos a dejar tirados porque la pirámide del fútbol se está desestructurando", insistió.

Durante su intervención en el un hotel madrileño defendió además el peso de los clubes y que estos se unan en asociaciones como ProLiga. También la reestructuración del fútbol no profesional: "Es importante el cambio, ponerse a debatir, sacar conclusiones y tomar decisiones. Alguna nos gustará más y otra menos pero es necesario hacerlo".

Para ello defendió el control económico: "Nosotros decidimos poner unas normas de control económico muy estrictas en el fútbol profesional y se sacó la propuesta adelante por un voto. Al final ha supuesto un antes y un después. Sin ese control económico, por más dinero que hubiésemos ingresado, no estaríamos donde está el fútbol profesional".

Además durante la exposición Tebas analizó otros temas como la gestión de los filiales: "Hay que debatir el mundo de los clubes dependientes ¿Tienen que competir o no en esas competiciones? ¿Hay que crear una liga de dependientes filiales sí o no? Habrá que discutirlo. No podemos gestionar instituciones con intuiciones y ocurrencias".