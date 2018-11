Álvaro Benito: "El Madrid no ha tenido ni unos mínimos competitivos para lo que es la Liga"

El Real Madrid ha caído por 3 - 0 en Ipurúa ante el Eibar de José Luis Mendilibar en una de las derrotas más duras de la temporada. Es además la primera derrota de la 'era Solari' que llega además en el peor momento, pues el conjunto blanco no puede así aprovechar el partido que enfrenta a sus rivales directos en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

"Hoy el Madrid no ha tenido ni unos mínimos competitivos para lo que es la Liga. El Eibar te lleva al límite porque está muy trabajado y si no te pones el mono de trabajo no haces nada" — Carrusel Deportivo (@carrusel) 24 de noviembre de 2018

Álvaro Benito, colaborador de Carrusel Deportivo ha opinado tras el encuentro de la derrota del equipo de Santiago Solari. "Hoy el Madrid no ha tenido ni unos mínimos competitivos para lo que es la Liga. El Eibar te lleva al límite porque está muy trabajado y si no te pones el mono de trabajo no haces nada", ha dicho.

"Lo primero es ver el carro y luego ver quién quiere tirar de él, y no veo a nadie que quiera tirar de él" pic.twitter.com/ue5lnTS6hp — Carrusel Deportivo (@carrusel) 24 de noviembre de 2018

El ex jugador ha seguido con su argumentación. "Un Madrid hundido y contra las cuerdas que si no es por Courtois queda en goleada histórica y sonrojante", ha comentado, añadiendo que no ve que la gente quiera tirar del carro.