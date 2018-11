Sergio Ramos desmiente las acusaciones de Football Leaks relacionadas al dopaje

Sergio Ramos ha querido desmentir a través de un comunicado las acusaciones por parte de Football Leaks que relacionaban al sevillano acusado de dopaje hasta en dos ocasiones. El capitán blanco asegura que "nunca he participado ni participaré ni he consentido ni consentiré nada en relación con el dopaje".

En zona mixta y tras la derrota del Real Madrid ante el Eibar por 3-0, el capitán también ha hablado sobre esta información. "Es un tema complicado y sabíamos que la información iba a salir, una mentira siempre es una mentira, no van a manchar mi imagen. No he cometido ninguna irregularidad por mi parte y estoy muy tranquilo. "Mi club y la UEFA han hablado. He pasado 200-300 controles antidoping y nunca ha habido una irregularidad".

.Acerca del encuentro, el sevillano asegura que"tenemos que analizar el partido, ver repetidas las jugadas de todas las ocasiones que hemos hecho mal y estar tranquilos. Esta claro que hoy cuando no tienes actitud es mucho mas complicado y mas cuando tienes un rival que tiene mas actitud que tú", comenta el capitán del Real Madrid

Con respecto a los fallos cometido en Ipurúa, el sevillano afirma que "el equipo no anda mal, es mas falta de actitud de los jugadores, intensidad y ritmo dentro del partido. El fútbol son resultados, hay que analizar las cosas bien y cuando no tienes la misma intensidad que el rival se nota".