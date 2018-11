Solari: "El Eibar le metió dos cojones y nosotros no estuvimos a la altura"

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, ha asegurado que no han estado "a la altura" este sábado en Ipurúa, donde han caído ante un Eibar "superior" (3-0), pero ha explicado que las cosas que tienen por "corregir" son "remediables", negando que haya habido "falta de actitud" por parte de sus jugadores.

"Me parece que el Eibar le metió dos cojones. Nosotros no pudimos estar a la altura, pero no de eso. Hemos perdido las segundas pelotas y cosas en las que no quiero entrar que han inclinado la balanza. En conjunto, ellos han sido superiores, nadie lo niega. Hay que felicitar al Eibar porque hizo un partido muy completo y muy bueno", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico argentino, ratificado en su cargo hace unos días, señaló que durante el partido sucedieron "muchas cosas". "La principal, que ellos han jugado un gran partido, muy bien, y les ha salido todo dentro del fútbol que proponen, que y nosotros no hemos hecho un buen partido den absoluto. Pudimos marcar nosotros, no lo hicimos; marcaron ellos en una transición de un córner, que es una cosa que debemos corregir. El segundo gol nos hizo muchísimo daño", reconoció.

Sin embargo, no quiso mirar hacia ningún futbolista, afirmando que "no" sirve para nada "repartir culpas o señalar". "Sabemos que no hemos hecho un buen partido, que tenemos cosas por corregir, cosas por colocar en su sitio, por replantearnos, pero todo cosas remediables. Venimos de cuatro victorias consecutivas, ha habido síntomas muy buenos, y tenemos que reencontrarnos con ellos", manifestó.

"No me parece que haya habido falta de actitud. Los futbolistas trabajaron, pusieron lo que tenían, no veo que ninguna haya dado menos de lo que tenía. Es verdad que hemos perdido pequeñas batallas al principio del partido que luego van pesando. Es un campo muy complicado y no lo hemos superado", continuó.

Por ello, tampoco quiso valorar el trabajo del centro del campo. "Sacar conclusiones de un solo partido no corresponde, yo miro todo. De los cinco últimos partidos es de donde uno saca las conclusiones", dijo, antes de hablar de cómo vio al vestuario. "No es un carnaval después de la derrota. Ha habido muchos argumentos en los últimos partidos para ser optimistas y positivos", concluyó.