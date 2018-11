Busquets sobre el planteamiento del Atleti: "No es lo divertido"

Sergio Busquets, protagonista en el partido del Wanda Metropolitano por cumplir sus 500 apariciones con la camiseta del Barça, ha hablado a pie de campo tras el pitido final del árbitro.

El mediocentro ha analizado el partido, reconociendo que "el empate es justo", pero dejó el recado al Atlético Madrid y su estilo, afirmando que su victoria era "injusta para lo que habían hecho" y que este tipo de partidos "no es lo divertido".

A la pregunta sobre si disfrutaban jugando un partido así, Busquets afirmó: "Es difícil, pero el Atlético plantea los partidos así. Sabíamos que la mayoría del partido iba a ser así, pero no tanto, no tan exagerado. No es lo divertido ni lo que nosotros queríamos, pero es su idea y hay que respetarlo".

Busquets: "Hemos tenido el control del partido pero no hemos tenido ocasiones claras. Lo justo es el empate". #MovistarPartidazo pic.twitter.com/Sh1NtbY5K9 — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 24 de noviembre de 2018

"Hemos tenido el control del partido, prácticamente no han tenido ocasiones y nos han metido en un córner, era muy injusto para el partido que ellos habían hecho. No hemos tenido muchísimas ocasiones claras por lo que lo justo es el empate", concluyó el '5' del Barça sobre el 1-1 que mantiene a su equipo como líder de LaLiga.

