La UE sigue las negociaciones para lograr una solución sobre Gibraltar "con y para España"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mantiene la convocatoria de la cumbre de líderes prevista para que este domingo la Unión Europea y Reino Unido validen el acuerdo logrado a nivel técnico sobre las condiciones del divorcio, mientras continúan los trabajos para "lograr una solución, con y para España, sobre Gibraltar".

"En este momento el Consejo europeo sigue programado para mañana, mientras seguimos trabajando en encontrar una solución sobre Gibraltar con y para España", han indicado fuentes europeas.

Los contactos discretos continúan para pactar una fórmula que satisfaga la exigencia española de aportar la "claridad jurídica" necesaria, para que quede claro que ningún acuerdo futuro entre la Unión Europea y Reino Unido se aplicará en el territorio de Gibraltar sin el consentimiento previo de España.

En este contexto, Tusk y el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, se verán a última hora del sábado en Bruselas con la 'premier' Theresa May y mantienen "contactos continuos con España", de acuerdo a fuentes de sus gabinetes, que, sin embargo, no aclaran el formato de dichos contactos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto como condición para acudir a la cumbre del domingo y no bloquear lo negociado que se produzcan cambios tanto en el Tratado de Salida como en la declaración política que dibuja el marco futuro de las relaciones entre la UE y Londres. Sin embargo, ni el bloque europeo ni el Gobierno de May ven margen posible para reabrir el acuerdo de divorcio (único texto con valor jurídico), ni la declaración política, según diversas fuentes consultadas, porque ya cuentan con el aval tanto del Ejecutivo británico como de la Comisión Europea y de los Estados miembros.

Por ello, la solución pasaría por sumar a estos textos una o dos declaraciones más que dejen por escrito que tanto la UE como Reino Unido interpretan los acuerdos en el sentido que reclama España.

En las reuniones a distintos niveles que han mantenido los países de la UE a diversos niveles, España ha dejado ver su malestar porque en la última fase de negociación entre Bruselas y Londres prevalecieran propuestas británicas que, como en el caso de Gibraltar, difuminan el mandato negociador pactado a 27 en abril de 2017. La diplomacia española también ha hecho valer en las reuniones que, en el momento de su adhesión, España tuvo que asumir "condiciones muy duras" con respecto a las exigencias británicas y no entiende que ahora se mantenga la "presión" sobre el Estado miembro que permanece en la UE y no sobre el que se marcha, en palabras de una alta fuente europea.

Declaración a las actas

A lo largo del viernes, los 'sherpas' (enviados de los Gobiernos de los 27) exploraron fórmulas para dar con una solución para España y apostaron por una "declaración en las actas" de la reunión de líderes, que aclare que los Estados miembros interpretan el acuerdo de salida en el mismo sentido que el Gobierno español, según han indicado a Europa Press fuentes europeas.

Los 27 ya han pactado una declaración con "aclaraciones" sobre otras prioridades, como el acceso a las aguas británicas por parte de la flota comunitaria, aunque las fuentes consultadas indican que se trataría de una declaración con "principios generales", sin valor jurídico preciso.

El secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, explicó el viernes que también Londres ha ofrecido firmar un escrito en el que constaría la "promesa" del Gobierno británico de que en el futuro interpretará los acuerdos con la UE en línea con los servicios jurídicos de la UE y España, esto es, que reconocería el derecho a veto de Madrid sobre la aplicación de los acuerdos comunitarios en Gibraltar.

Pero el Gobierno español no se da por satisfecho con la propuesta sobre la mesa, porque no le ofrece las "garantías" que quiere sobre el Peñón, y espera a ver si la propuesta llega por escrito y es analizada por la Abogacía del Estado y por el presidente del Gobierno. Reino Unido, por su parte, subraya la determinación "absoluta" de May para "respaldar la soberanía británica sobre Gibraltar" y su empeño por lograr un acuerdo de futuro con la UE que "valga para toda la familia" de Reino Unido, indicaron a Europa Press fuentes oficiales británicas.