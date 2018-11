Chicote publica una foto de 2004 y alucina con su cambio físico: "casi no me reconozco"

El televisivo chef, Alberto Chicote, ya sorprendió a todos hace unos meses cuando reapareció en la presentación del programa '¿Te lo vas a comer?' que actualmente se emite en La Sexta. El cocinero, conocido por "reformar" los desastrosos restaurantes que visita en televisión, mostró un cambio físico radical y confesó que había perdido 31 kilos de peso.

Meses después, es el propio Chicote quien ha alucinado al publicar una foto suya de 2004: "Ahora me veo y casi no me reconozco". De esta manera y con esta imagen, el chef de los restaurantes madrileños Puerta del Sol y Yakitoro muestra un cambio radical en su físico.

Alberto Chicote, ya explicó hace un mes qué hizo para esta transformación. El popular cocinero destacó que todo fue gracias a una mezcla de una dieta especial y ejercicio físico constante con muchas horas de gimnasio. Hábitos que adquirió tras presentar otros programas relacionados con alimentación saludable en Atresmedia.