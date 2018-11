Sigue en directo el último Gran Premio de Fernando Alonso

El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón mundial de Fórmula 1 (2005 y 2006), disputará en Abu Dabi su último Gran Premio en la categoría reina del automovilismo. El asturiano fue despedido por todo lo alto por la organización del campeonato en un homenaje que se le brindó este sábado en el circuito de Yas Marina.

Alonso, de 37 años, con 32 victorias (todas las que suma España a lo largo de su historia), 22 'poles' y 97 podios fue festejado en un acto en el que recibió varios presentes, entre ellos un mural, y en el que participó, entre otros, el estadounidense Chase Carey, mandamás de la categoría, que afirmó que espera que el piloto "nunca" deje "de formar parte de la familia de la Fórmula 1".

El español subió a un escenario y dijo: "Siempre llevaré la Fórmula 1 en mi corazón. Aunque me marche a otras categorías, siempre voy a estar aquí. Me enamoré del motor y de esta competición desde que era niño y siempre le estaré agradecido".

El piloto saldrá desde la decimoquinta posición. Un adiós que en cuanto a competición se refiere, no será fácil, y no será porque no se empeñe. Alcanzó lo máximo para lo que le daba su coche en los libres e intentará hacer lo posible para terminar el último Gran Premio en una buena posición y después será turno del "hasta luego" que lleva tatuado en el coche.