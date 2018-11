Los mejores mensajes de radio en la carrera de Fernando Alonso

Fernando Alonso pone fin (al menos por ahora porque el asturiano no ha cerrado la puerta a una posible vuelta en unos año) a su carrera en la Fórmula Uno, que comenzó allá por abril de 2001 a los mandos de un Minardi. Desde entonces el español ha corrido 313 carreras en las que ha dejado algunos mensajes de radio con su equipo para el recuerdo.

GP de China de 2005: "We are the Champions"

Fernando Alonso ganó en 2005 su primer campeonato del mundo de Fórmula 1. Lo hizo en Brasil. Una fecha más tarde, en el Gran Premio de China, el equipo Renault se hizo también con el Mundial de constructores. La euforia de sus ingenieros felicitándolo y su cántico del “We are the Champions” dentro de su monoplaza por la radio del equipo es uno de los momentos más emotivos de su carrera.

GP de Brasil 2006: "Gracias por todos estos años"

"Gracias. Fantástico trabajo toda la temporada. Gracias por todos estos años. Ha sido un placer para mí trabajar con vosotros. Con este éxito os deseo lo mejor para el futuro". Con este sentido mensaje por radio, después de hacerse con su segundo título mundial, Fernando Alonso despedía su primera etapa de Renault, etapa que luego llegaría a ser la más gloriosa de su carrera,

GP de Corea 2010: "Jajajajaja"

Con Stefano Domenicali, director general de Ferrari, como jefe, Alonso recibió la felicitación de su victoria en el GP de Corea en 2010 que lo colocaba como líder destacado del campeonato con un cercano “Avanti, Fer, avanti” por radio. ¿La respuesta de Alonso? Risas y más risas de alegría.

GP de España 2012: "Lo siento pero no entiendo la estrategia"

Fernando Alonso, un tipo con carácter, también dejó en muchas ocasiones claro por radio cuando algo no le gustaba. En una de ellas, en el GP de España de 2012 disputado en el circuito de Montmeló, fue tan tajante como para directamente decirle a su equipo que no entendía cuál era el plan. “Lo siento pero no entiendo la estrategia”, dijo en un tono de voz bastante alto.

GP de Brasil 2014: "Ayyy, ayyy , ayyy. ¿Por qué?"

"Ayyy, ayyy , ayyy. ¿Por qué? ¿Por qué puedo empezar la clasificación con las baterías bajas? ¿Cómo puede ser posible?". Este fue el mensaje por radio de Alonso a su equipo antes del inicio de la Q1 del GP de Brasil de 2014 después de darse cuenta de que no se había cargado la batería de su monoplaza.

GP de España 2015: "Quizá tengas un virus en tu ordenador"

En 2015, durante los segundos entrenamientos libres del GP de España, Alonso, ya en McLaren, se quejó a su equipo por no estar bien cargadas las baterías del motor eléctrico de su monoplaza. Sus ingenieros le respondieron que no encontraban ningún problema. Fue entonces cuando el astuariano estalló y soltó: “Quizá tengas un virus en tu ordenador”.

GP de Italia 2017: "Es una broma"

Fue posiblemente el episodio en el que a Alonso se le vio más enfadado. Ocurrió después de que Palmer se hubiese saltado una chicane. "¿Qué está haciendo Palmer? Me tiene que devolver la posición", dijo el español por radio a su equipo. "Ha recibido una penalización de cinco segundos", le respondieron. "Cinco segundos es una broma. Es una broma. Una broma", contestó visiblemente enfadado Fernando. Cuando más tarde Alonso preguntó por radio por el británico y le dijeron que había abandonado, Alonso dijo simplemente "Karma".