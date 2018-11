Diego Costa a Griezmann: "Tu compañero soy yo, no Umtiti"

El encuentro entre Atlético y Madrid y FC Barcelona en el Wanda Metropolitano dejó una de las imágenes más curiosas de lo que va de temporada. Con el liderato en juego, el encuentro tuvo demasiados rifirafes entre los jugadores de ambos conjuntos, con Diego Costa y Samuel Umtiti como principales protagonistas llegando a enfrentar a los dos delanteros rojiblancos, Costa y Antoine Griezmann.

Las imágenes mostradas por Movistar + muestran una secuencia de hechos en los que se ven el encontronazo que mantuvieron el delantero hispano-brasileño y el frrancés debido a una bronca entre Costa y Umtiti. Hay que recordar que Griezmann es compañero de selección francesa de Umtiti y su relación fuera del campo es extraordinaria.

En una jugada puntual, a Diego Costa no le gustó que su compañero de equipo, Antoine Griezman, no se posicionase de su lado y se lo recriminó reprochándole su actitud. “Tu compañero soy yo, no Umtiti”, le dice Costa antes de que Griezmann le conteste colocándose el dedo en la sien interpretado como un “ten cabeza y cálmate”.

La discusión entre Diego Costa y Antoine Griezmann emitidas por Movistar + durante el encuentro entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. / Twitter

Tras este reproche del delantero de Lagarto al francés, la secuencia finaliza cuando Costa anota el 1-0 para el conjunto rojiblanco y ambos se funden en un abrazo con los dos delanteros dialogando entre risas festejando el gol colchonero.

Diego Costa y Antoine Griezmann se abrazan tras el gol rojiblanco. / Twitter

No se trata del primer rifirafe entre jugadores colchoneros, ya que en el pasado Mundial de Rusia, con España jugándose los cuartos de final ante la anfitriona que se decidía en los penaltis, Diego Costa aconsejó a Fernando Hierro que Koke, su compañero de equipo y selección no lanzase la pena máxima porque no le veía con confianza. Tras el error de Koke, el delantero rojiblanco miró a Hierro concluyendo con un "te lo dije".