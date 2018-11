Iniesta: "La tensión Barça - Madrid provocada por Mourinho hizo mucho daño a la selección, veías odio"

Andrés Iniesta, futbolista del Vissel Kobe japonés actualmente, concedió una entrevista al programa de Salvados de La Sexta en la que hizo un repaso de su vida personal y de su trayectoria deportiva. Habló sobre su niñez, los enfrentamientos con el Real Madrid, su depresión o el último Mundial de Rusia.

Acerca de la rivalidad Barça-Madrid en la época de Mourinho, el futbolista manchego no se muerde la lengua y asegura que "no hace falta ser del Barcelona o del Real Madrid para saber que esa situación fue desagradable. Y el componente clave en esa historia fue Mourinho. Quien no lo quiera ver, traspasa el radicalismo. No veías la rivalidad de siempre, veías más allá de eso, veías odio. Se cultivaba ese ambiente y era insoportable. La tensión Barça-Madrid provocada por Mourinho hizo mucho daño a la Selección y a los compañeros".

El ex jugador del FC Barcelona confesó que en una etapa concreta de su trayectoria, sufrió depresión. "A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Deseaba que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar", reveló durante la entrevista.

Asimismo, el jugador español recordó el Mundial de Rusia y el relevo en el puesto de seleccionador a pocos días del comienzo. "Lo que mal empieza, normalmente, mal acaba. El último partido acabó de poner la guinda. El 'mister' (Fernando Hierro) me habló antes. Pero me hablara antes o después no entendí esa decisión y se lo dije. La respeté pero no la compartí. Me daba igual lo que me dijese. Lo único que quería yo era pasar. Estuve puteado, imagínate", comentó.

Finalmente, Iniesta habló también sobre su infancia y el día en el que dudo hacerse del Real Madrid tras un póker de Stoichkov y un 7-1 del Barcelona al Albacete. "Cuando era pequeño era del Albacete y del Barça. Pero como un día el Barça nos metió siete goles, cogí un berrinche y entré en un periodo de confusión con el Madrid".