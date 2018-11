Nuevo guiño de Hazard al Real Madrid: "Si no renuevo, un traspaso es posible"

El futbolista del Chelsea, Eden Hazard, ha realizado un nuevo guiño al Real Madrid, club al que se le ha relacionado en las últimas temporadas. siendo protagonista de de la mayoría de los rumores de traspasos. En la última entrevista concedida a Canal + de Francia, la estrella belga afirmó que "en enero seguiré teniendo un año de contrato. Pero si no renuevo, un traspaso es posible".

El mediocentro belga también dejó abierta la posibilidad de finalizar su carrera en el club londinense. "El próximo verano es una posibilidad, pero también lo sería que pasara el resto de mi carrera deportiva en el Chelsea". Con un futuro incierto, lo que parece claro es que Hazard no saldrá durante el próximo mercado de invierno por el cariño que le tiene al equipo blue. "No me veo dejando el Chelsea en enero. No le haría eso ni al club ni a los aficionados".

Por último, el belga reconoció haber tenido contacto con el PSG pero "no me atraían. Siempre he dicho que si vuelvo a la Ligue 1 será para ir al Lille".