Pablo Pérez: "No puedo ir a jugar a una cancha en la que puedo morir, tengo familia"

"¿Quién nos sacaba si dábamos la vuelta en el estadio de River? Yo no puedo jugar en una cancha donde puedo llegar a morir": imperdibles palabras de Pablo Pérez sobre lo sucedido en el Monumental. pic.twitter.com/stOTyN4S6k — SportsCenter (@SC_ESPN) 26 de noviembre de 2018

Los graves incidentes que tuvieron lugar este sábado en Buenos Aires provocaron la suspensión de una final que ahora mismo está en el aire. La plantilla de Boca Juniors fue atacada por ultras de River Plate de camino al estadio apedreando y lanzando botes de gas pimienta al autobús del equipo 'Xeneize'.

Uno de los jugadores más afectados fue Pablo Pérez, uno de los capitanes de Boca, que tuvo que ser atendido hasta en dos ocasiones en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

Este lunes, a su salida del hospital, el jugador de Boca dejó clara su intención de no jugar en El Monumental. "¿Cómo vamos a ir a una cancha en la que no me brindan seguridad? ¿Qué pasaba si llegamos nosotros y ganamos? ¿Quién me saca de ahí? Decidme quién me saca. Si la gente estaba loca antes de entrar imagínate si vamos y ganamos en su cancha. Le damos vuelta en su casa y qué pasa. ¿Me matan? Yo tengo tres hijas, tengo mi señora... mi hija mayor cuando entré en casa me abrazó y estaba llorando. Es una vergüenza. Yo no puedo jugar al fútbol así si voy a una cancha en la que puedo llegar a morir. Es una locura".