Theresa May en el Parlamento: "España no ha conseguido lo que quería sobre Gibraltar"

La primera ministra británica, Theresa May, ha advertido este lunes al Parlamento de que votar en contra del acuerdo del 'brexit' solo traerá al Reino Unido "división" e "incertidumbre".

May se dirigió a los diputados en la Cámara de los Comunes en un intento de que respalden el documento para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), aprobado el domingo en Bruselas por los 27 países del bloque comunitario.

La líder del Partido Conservador ha emprendido una campaña en defensa de este pacto, que se votará en diciembre y que rechazan decenas de parlamentarios de su grupo, la oposición laborista y el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), del que depende para gobernar. Para convencerles de lo contrario, May tendrá 5 días de debate previos a la votación final del Parlamento, prevista para el próximo 11 de diciembre.

España "no ha conseguido lo que quería" respecto a Gibraltar

Theresa May ha afirmado además que España "no ha conseguido lo que quería respecto a Gibraltar", en referencia a la modificación del artículo 184 del acuerdo del "brexit".

La Primera Ministra conservadora agradeció el trabajo que ha desempeñado el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, al respecto y aseguró que el Reino Unido "no ha abandonado" al Peñón, única colonia en suelo europeo.

El acuerdo del "brexit" recibió el domingo el visto bueno del Consejo Europeo después de que España levantara su veto al hacer el Reino Unido una interpretación por escrito del citado artículo que convenció al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de las garantías que reclamaba respecto a Gibraltar.

"Hemos trabajado estrechamente con los gobiernos de España y Gibraltar", aseguró la primera ministra, que subrayó que el Peñón "está cubierto por todo el acuerdo de salida y el período de implementación" del "brexit". "Para las relaciones futuras, el Gobierno británico negociará por toda la familia del Reino Unido, incluyendo Gibraltar", insistió.

Citando la palabras de Picardo este fin de semana, la mandataria "tory" manifestó que "todos los aspectos del acuerdo han sido consensuados con Gibraltar", ubicado al sur de la Península Ibérica y bajo soberanía británica desde hace 300 años. Y, lo más importante, señaló, "el texto legal del acuerdo de salida no ha sido cambiado, esto es lo que Gobierno de España pidió repetidamente y no lo ha conseguido".

"El Reino Unido no ha abandonado o defraudado a Gibraltar", dijo May parafraseando a Picardo. "Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británico y nuestra posición sobre su soberanía no ha cambiado ni cambiará", reiteró.