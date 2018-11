Críticas de PSOE, Podemos y Cs a la foto de Juan Carlos I con el príncipe saudí

El PSOE no ha querido dar su opinión sobre la fotografía del rey Juan Carlos con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, que presuntamente ordenó el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi, con el argumento de que el saludo entre ambos fue captado en un "evento no oficial" que "no estaba en la agenda oficial", sin embargo, ha pedido explicaciones a la Casa Real. "Es responsabilidad de la Casa Real dar explicaciones", ha afirmado la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, en una rueda de prensa en Ferraz. Tras insistir en que los socialistas "no opinan" ni quieren entrar en el debate sobre las implicaciones de la fotografía, ha señalado que en el PSOE ni siquiera conocían el evento de este fin de semana en Abu Dabi -la carrera de Fórmula Uno- en el que se produjo el encuentro entre el rey y príncipe heredero saudí. La CIA implica a este en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Estambul, si bien el PSOE ya expresó hace un mes su apoyo a la "prudencia" del Gobierno, en su decisión de esperar al resultado de la investigación de la ONU para tomar cualquier decisión al respecto.

Podemos califica la imagen de "terrible"

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha calificado de "terrible" la fotografía del rey Juan Carlos en la que saluda al príncipe heredero saudí porque a su juicio, "daña" la imagen internacional de España. "A mí me duele, cuando ha sido la propia CIA quien ha revelado que efectivamente fue este príncipe quien ordenó el descuartizamiento de Khashoggi", ha lamentado. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Belarra ha reclamado al rey Juan Carlos que, como le pidió su partido, acuda al Congreso a dar explicaciones sobre sus negocios privados y su relación con el régimen saudí. "Ahora más que nunca debe venir al Congreso a dar explicaciones porque no sabemos qué hay detrás de esa foto que perjudica la imagen internacional de nuestro país", ha criticado.

Juan Carlos I y la infanta Cristina visitaron este fin de semana Abu Dabi, donde presenciaron la carrera de Fórmula Uno y en donde se produjo el encuentro entre el rey y príncipe heredero saudí a quien la CIA implica en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Estambul.

Ciudadanos: encuentro no adecuado

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado que "no era el momento" para que se produjera un encuentro entre el rey emérito y el príncipe heredero de Arabia Saudí. "No era el momento de que se produjera ese encuentro ni esa foto", ha subrayado Villegas al referirse a la foto en la que ambos se saludan sonrientes durante el Gran Premio de Fórmula 1. Ha insistido Villegas en una rueda de prensa en la sede de Alcalá, al término de la reunión de la Ejecutiva de Cs, en que ese encuentro no era adecuado teniendo en cuenta que hay abierta una investigación para determinar la responsabilidad del heredero saudí en el asesinato del periodista y con todos los "agravantes" que rodean el crimen.