La otra "caravana" de centroamericanos que llega a España

Nancy prefirió no emprender la caravana hacia EEUU por poner rumbo a Europa y buscar protección en España, “soy de El Salvador, tengo 23 años, vine acá el 10 de noviembre con un niño de 3 años, mi hijo, con la esperanza de poner la vida a salvo y tener un futuro para él” , así se presenta esta joven que está padeciendo el mal funcionamiento del sistema de petición de asilo en España y de la acogida de personas vulnerables como ella, de hecho, ha tenido que dormir durante varios días en la parroquia de San Carlos Borromeo de Madrid porque ni el Estado ni el ayuntamiento de la capital le daban ninguna ayuda. Es una de las miles de personas de Centroamérica que están llegando en una silenciosa “caravana” en busca de protección a nuestro país.

“Claramente venimos por eso, por una protección, no podemos regresar a nuestro país y creo que todos lo que estamos acá estamos por eso, porque corremos peligro en nuestro país. Yo huía por la amenaza de las maras, si no estaría allá” nos cuenta Nancy Cervellón, tras presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, después de que el pasado miércoles la policía nacional en la comisaría de Aluche le comunicara verbalmente que la cita para que ella y su pequeño pidan asilo en España se la dan para finales de 2020, “me mata la esperanza que nos están dando, más que todo por los niños, sin la cita de asilo no podemos hacer los trámites para que puedan estudiar o parar acceder al sistema de salud” lamenta.

Como Nancy, casi 2.000 salvadoreños han pedido asilo en España hasta septiembre, casi el doble que el año pasado. Según los datos a los que ha tenido acceso la Cadena SER se registran ya en las estadísticas de la Oficina de Asilo y Refugio (dependientes del Ministerio del Interior) 43.800 solicitudes desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre.

También este 2018 se duplican los hondureños, más de 2.000, y al alza también Nicaragua, de donde llegó Kevin Zamora hace dos meses, perseguido por manifestarse en las calles contra el gobierno sandinista,” cerca de 50000 personas hemos salido huyendo de Nicaragua, casi todos jóvenes como yo, muchos se han quedado en Costa Rica, otros están caminando a EEUU y algunos nos hemos venido a España. Aquí me dan cita para el asilo para el 2020, es muy complicado todo el proceso, dentro de poco tiempo en mi caso, mi estatus legal acá queda indefinido porque no tengo ningún comprobante de que estoy a la espera de que me hagan la entrevista para pedir asilo, no sé qué hacer porque buscar un trabajo no puedo porque no tengo documentación, ni regresar a mi país, es todo realmente muy complicado” cuenta también en la sede del Defensor del Pueblo. A ambos, con la asistencia letrada de los abogados de la parroquia de San Carlos Borromeo, tras presentar sendas quejas junto a un grupo de 80 personas más, finalmente la Policía les ha llamado para adelantarles la cita a enero de 2019.

Además, técnicos de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR) en Madrid se personaron la semana pasada en esas colas de la comisaría de Aluche en Madrid y exigieron soluciones al Ministerio del Interior. De hecho, tras esa visita y las presiones del Defensor del Pueblo, el departamento que dirige Grande Marlaska dio indicaciones a la Policía Nacional a que levantaran el límite de solo 80 citas diarias y a que se entregara el resguardo en papel de esas peticiones.

Cerca de 5.000 centroamericanos han pedido asilo en España en 2018, una cifra sin precedentes como esas casi 44.000 solicitudes en total, record histórico desde que existe ley de asilo en nuestro país en 1984. Como en los últimos 3 años la gran mayoría de los que llegan a pedir protección son de Venezuela, casi 16.000. Colombia con cerca de 7.500 se sitúa en segundo lugar seguida de Siria (2.660), Honduras (2.010) más del doble que en todo el año pasado (970) y 7 veces más que en 2016 (385). El Salvador (1.885) en 2018 son 700 más que en todo el año pasado y 4 veces más que en 2016 (425).

Solo en el mes de septiembre se registraron en España casi 500 nuevas peticiones de asilo: 1.280 de venezolanos, 750 de colombianos, 505 de Sierra Leona, 205 de Honduras, 180 de Nicaragua o 170 de El Salvador. El ritmo de solicitudes crece cada mes.

CEAR habla de "colapso" sin soluciones para agilizar el proceso

Desgraciadamente estamos contando con los mismos recursos, por parte del Ministerio del Interior fundamentalmente, para atender un sistema de asilo que estaba diseñado para 6.000 solicitudes al año. Ahora que tenemos cerca de 50.000, que posiblemente podamos alcanzar a final de año, realmente pues vemos como el colapso se incrementa cada día y no estamos viendo respuestas ni soluciones duraderas que de alguna manera agilicen este proceso” afirma Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en declaraciones a la SER.