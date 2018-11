El impactante anuncio navideño que te ayudará a recordar a quienes ya no están

Con motivo del Black Friday, y de otras jornadas de grandes descuentos como el Cyber Monday, muchas han sido las personas que han aprovechado para comprar los regalos pertinentes de cara a Navidad. Sin embargo, y a pesar de que miles y miles de personas hayan gastado cientos de euros en el que ya es considerado como el día de mayo consumo del año, la gran mayoría de la sociedad coincide en que el mejor regalo de estas fechas es reunirse junto a los seres queridos.

Con la llegada de la Navidad, muchas son las compañías que hacen especial hincapié en esta premisa. Todo ello a través de anuncios publicitarios que nos recuerdan que tenemos que pasar más tiempo junto a los nuestros, lo importante de compartir y que el amor es el regalo más importante que podemos hacer. El último de ellos, creado por la agencia de publicidad Kennedy News and Media ha conmocionado a medio mundo con un mensaje que nos invita a rememorar que el mejor regalo es el amor de los tuyos.

"Gracias por seguir recordándome día tras día"

En este anuncio, de dos minutos de duración, la agencia nos presenta a un joven que tiene como costumbre escuchar cada 25 de diciembre un cassete grabado por su madre antes de morir. Cintas de audio, que comprenden un espacio de tiempo entre 2005 y 2014, mediante las que la madre le felicita cada una de las navidades y le recuerda algunos de los mejores momentos de su vida.

Durante este anuncio, el joven reproduce la cinta correspondiente al año 2014, la última de las que dejó su madre grabadas antes de fallecer. Segundos después de reproducir el cassete, la madre le agradece que le siga recordando cada día después de todo este tiempo: "Por estas fechas estarás cerca de cumplir 30 años. Me gustaría estar allí para ver cómo has crecido y en qué tipo de hombre te has conocido. Siempre he estado muy orgullosa de ti".

"Me gustaría recordar el día más feliz de mi vida: el día en que naciste"

A continuación, y mientras la realización se centra en el joven visiblemente emocionado, la madre le recuerda que siempre le ha querido y que siempre estará a su lado a pesar de que ya no tenga más cintas para él: "Recuerda siempre lo mucho que te quiero y que siempre voy a ser tu madre. Antes de finalizar esta cinta, me gustaría recordar el día más feliz de mi vida: el día en el que tú naciste".

Todo ello para recordar que el auténtico regalo de la Navidad es pasar las fiestas junto a tus seres queridos: "El amor es un regalo que dura para siempre. Feliz Navidad". Un anuncio, que sigue la línea de otros como el publicado hace unos días por Ruavieja, que demuestra la importancia de recordar a los nuestros durante estos días a través de una narrativa impactante.

En declaraciones a The Independent, el responsable del anuncio Phil Beastall reconoce que no hace falta un gran presupuesto para realizar campañas atractivas, sino "una narrativa impactante que transmita el mensaje". De hecho, el creador asegura que tan solo se gastaron 60 euros en el desarrollo del anuncio.