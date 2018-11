¿Tienen razón los que cuestionan el triunfo de Ona Carbonell en 'MasterChef Celebrity'?

Cumpliendo con (casi) todos los pronósticos, Ona Carbonell se alzó este domingo como legítima ganadora de la tercera edición de 'MasterChef Celebrity', triunfo que algunos no dudaron en cuestionar nada más conocerse el veredicto del jurado.

Después de dejar fuera de la competición a Mario Vaquerizo y Antonia Dell’Atte, Ona y Paz Vega se disputaron el título en un duelo final donde ambas demostraron todo su talento, dejando impresionados al jurado y a Ferrán Adriá, chef invitado.

Sin embargo, fue Ona la que se llevó el gato al agua con un menú "tres estrellas Michelin" compuesto por un entrante, que era un consomé tibio de verduras de temporada con ventresca de sardina en suspensión; como plato principal, una flor de endivia a baja temperatura con ancas de rana fritas en panco y esferificaciones de chardonnay; y, de postre, una sopa de pepino con crema de cardamomo, manzana osmotizada con lima, melón texturizado e isomat fundido.

Estos fueron los tres platos que preparó Ona y con los que sedujo al jurado compuesto por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Sin embargo, el buen hacer de la gimnasta no convenció a todos, puesto que algunos no dudaron en cuestionarla por el simple hecho de haberse preparado con anterioridad en El Celler de Can Roca.

#MCCelebrity Enhorabuena a los Roca por ser ganadores de Master Chef Celebrity 3, Paz la campeona moral del programa sin ninguna duda. — jomaizrorama (@Jomaizrorama) 25 de noviembre de 2018

Preferiría que hubiese ganado Paz Vega que Ona Carbonell porque Ona ha imitado tres patos increíbles de los hermanos Roca. Para mi, eso es hacer trampas 😒😒😒 #MCCelebrity — Itziar Enfedaque (@etlittlethings) 26 de noviembre de 2018

A Ona Carbonell le ha hecho los platos @CanRocaCeller #MCCelebrity

Evidentemente se nota. Es un poco trampa, para mi gusto — The Maid™ (@ChachaTu) 26 de noviembre de 2018

Vaya TONGAZO que gane @onacarbonell cuando le han preparado el menú los Roca. Así gana hasta mi abuela. @PazVegaOficial es la verdadera ganadora, sin ayuda ni formación externa. #MCCelebrity — Nuria REAL MADRID 🏆🏀 (@madrid13nadamas) 26 de noviembre de 2018

Ona Carbonell no ha sido la única

Lo que no han tenido muy en cuenta los que han criticado con dureza a Ona es que la nueva MasterChef Celebrity España no ha sido la única concursante que ha recurrido a grandes profesionales de las cocina para participar en el espacio de TVE.

Sin ir más lejos, Paz Vega, segunda finalista de la edición, estuvo preparándose con Diego Herrero, al igual que Santiago Segura. Por su parte, Antonia Dell'Atte, otra de las finalistas, hizo lo propio con Iñigo Urrechu.

Los ganadores de las anteriores ediciones de 'MasterChef Celebrity' también trabajaron codo con codo con profesionales del sector. Por ejemplo, Miguel Ángel Muñoz recibió clases particulares de un amigo suyo cocinero, mientras que Saúl Craviotto entrenó en Casa Gerardo.

Lo de Ona Carbonell no es un caso aislado. Tanto la productora como la cadena aconsejan a los participantes prepararse concienzudamente en otras cocinas antes de concursar en 'MasterChef'. De esta manera, el nivel culinario es más alto y se genera una competición más atractiva durante el trascurso del programa.