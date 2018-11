Movistar Plus: "No seguiríamos haciendo series si no funcionasen"

Hace poco más de un año que Movistar Plus se lanzó a la piscina de la ficción para competir con las grandes plataformas de streaming recién instaladas en el mercado español. Con la llegada de HBO y Netflix, el operador ya no podía comprar los derechos de esas series internacionales que tanto demandaban sus clientes. ¿Y cuál fue la solución? Hacer sus propias series.

Por aquel entonces, Telefónica dio un golpe sobre la mesa y presentó un plan de series originales que se hizo realidad el 21 de septiembre de 2017 con el estreno de 'Velvet Colección', la continuación de la exitosa producción de Antena 3. A esta le siguieron otras tantas, como 'La Zona', 'Vergüenza', 'La Peste', 'Mira lo que has hecho', 'Matar al padre' y 'El día de mañana', y otras muchas que se han ido estrenando y se estrenarán a lo largo de la temporada 2018/2019.

La apuesta de Movistar por la ficción es clara y en ningún momento han pensado en salirse de la hoja de ruta que habían dibujado en un principio. "Hacemos un balance muy positivo", afirma Domingo Corral, director de Ficción de Movistar+. "Si no fuera positivo no nos comprometeríamos a hacer 12 series en 2019".

Según explica el responsable de las series que llevan el sello Movistar, en términos de consumo, la mayoría de los títulos que han estrenado este último año se han situado en el ranking de las ficciones más vistas, mientras que, en términos de satisfacción, asegura que, apoyándose en unos estudios cualitativos, el cliente está contento con la oferta que está recibiendo: "Aproximadamente, 7 millones de individuos han contactado con nuestras series, de los cuales, un 80% se muestran satisfechos con las series y un 85% las recomendaría".

Por último, Corral recuerda que 'La Zona' fue vendida a Starz, canal de pago que compite directamente con Showtime y HBO, mientras que la BBC ya ha emitido la primera temporada de 'La Peste'.

"Si no hubiesen funcionado las series, no seguiríamos haciéndolas", admite. "Afortunadamente, Telefónica tiene abiertas muchas líneas de negocio y la ficción es una con la que están muy comprometidos, pero porque está funcionando, si no se dedicarían a otras cosas".

"Nos da igual si los creadores vienen del cine o la televisión"

En medio de toda esta vorágine, Movistar Plus ha tenido que hacer frente a críticas por no ser del todo transparentes, manteniendo bajo secreto de sumario los datos de audiencia de sus series, y también combatir una corriente de pensamiento que afirma que la plataforma se introdujo en el arte de hacer series de televisión contando con creadores y directores del cine.

Sobre esto, Domingo Corral también tiene algo que decir. "Nosotros trabajamos con creadores y nos da igual si vienen del cine o la televisión", dice al respecto. "Si analizamos nuestro primer año en ficción empezamos por 'Velvet Colección', producida por Bambú, que es una productora de televisión de toda la vida; 'La Zona' fue creada por los hermanos Cabezudo, que han hecho tele casi siempre; 'Vergüenza' es una combinación del cine y la televisión. La primera serie que puedes decir que está hecha solo por gente de cine es 'La Peste'. Seguimos con 'Mira lo que has hecho', que es de Berto Romero; Las otras dos series hechas por profesionales de cine han sido 'Félix', de Cecs Gay, y 'Matar al padre', de Mar Coll".

Y continúa: "Si analizamos la segunda temporada tenemos 'SKAM', que es de Zeppelin; 'Arde Madrid', de Paco León, que ha hecho alguna película, pero es alguien que tengo más asociado a la televisión; 'Virtual Hero' viene de Youtube y 'El Embarcadero' la hace Atresmedia Studios".

"Esto es algo que se dice, pero que tiene que ver más con 'La Peste'. Es una serie que ha marcado mucho por la comunicación, la inversión y el éxito que ha tenido. Pero en ningún momento nos planteamos trabajar solo con gente del cine y después quisimos rectificar. Yo no lo veo y a los hechos me remito".

Lo próximo de Movistar Plus

Movistar Plus está centrando todos sus esfuerzos en engordar su catálogo de originales. A día de hoy, la plataforma está grabando 'Justo antes de Cristo', 'Déjate llevar' y las segundas temporadas de 'El Embarcadero' y 'La Peste'.

Por otro lado, estas son todas las series que verán la luz próximamente:

Segunda temporada de 'Vergüenza' (30 de noviembre de 2018)

'El Embarcadero' (18 de enero de 2019)

Segunda temporada de 'Mira lo que has hecho' (febrero de 2019)

'Instinto' (2019)

'Déjate llevar' (2019)

'Justo antes de Cristo' (2019)

Segunda temporada de 'Gigantes' (2019)

Segunda temporada de 'La Peste' (2019)

Tercera temporada de 'Velvet Colección' (2019)

'Hierro' (2019)

Segunda temporada de 'SKAM España' (2019)