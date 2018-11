La Fiscalía recurre la sentencia que no condenó por agresión a los dos acusados de una violación en Vielha

La Fiscalía ha decidido recurrir la sentencia de la Audiencia de Lleida que condenaba sólo por abusos y no por agresión a los dos acusados de la violación de una chica de Vielha. Pide que se tipifique como agresión sexual y no solo como abuso.

Considera que de la propia sentencia de la Audiencia se deduce que los acusados provocaron a propósito una situación intimidatoria hasta el punto que la joven quedó paralizada por el miedo y por eso pudieron consumar el acceso carnal.

En la sentencia, la Audiencia dijo que no se podía concluir que las prácticas sexuales a la que fue sometida se realizaran venciendo su voluntad mediante una actuación violenta o intimidatoria. La joven explicó, en el juicio, que les dijo 'no' en reiteradas ocasiones y que no se fue por miedo.

La Fiscalía, que pedía 15 años por agresión continuada, ahora apela al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. En caso que no sea aceptada, que al menos se eleve la pena por abusos a 7 años, en lugar de a los 4 y medio a los que fueron condenados.