La emotiva carta de Rafinha tras su lesión

Rafinha es un luchador y no piensa en rendirse. El domingo se conocía la noticia de que el jugador brasileño se perderá lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado de su pierna derecha después de los minutos que disputó en el Wanda Metropolitano. El blaugrana quiso mandar a través de sus redes un mensaje de agradecimiento y y afirmando que volverá "más fuerte que nunca".

Es la segunda lesión de gravedad que sufre el futbolista, después de que también se perdiera toda la temporada tras romperse el cruzado de su otra rodilla en un partido de Champions en el Olímpico de Roma en 2015. Precisamente por ello, Rafinha se muestra optimista y dice que: "Cuesta asimilarlo por lo que he vivido y me he esforzado para superarlo. Pero lo acepto".

El jugador todavía tiene solamente 25 años y ya ha habido otros ejemplos en LaLiga de futbolistas que también han tenido lo suyo con las lesiones, como Iker Muniain o Sergio Asenjo. El que ha querido enviarle un mensaje de apoyo, es Thiago desde el Bayern de Múnich. Otro que no ha tenido demasiada buena suerte, pero que ha querido mostrar con una publicación en Instagram todo su apoyo a su hermano y excompañero en Can Barça: "Las cosas malas, a saber vivirlas".

