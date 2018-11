Se acerca el equipo definitivo de la NBA

Los Golden State Warriors pueden dar un golpe casi definitivo a la NBA. En los últimos años, la franquicia de la bahía de San Francisco han dominado sin oposición toda la competición. Solo LeBron e Irving pudieron hacerles un poco de frente arrebatándoles el título en 2016, pero eso no quita los registros históricos que están firmando estos jugadores y los que quieren seguir rompiendo.

Tras el récord de victorias en una temporada y ganar tres de los últimos cuatro anillos, la competición tiembla al saber que Curry podría regresar de su lesión la próxima semana y que se aproxima la fecha de regreso de DeMarcus Cousins para unirse a una plantilla que formaría, previsiblemente, un 'Big Five' de leyenda.

Llegarían en un momento muy acertado. El equipo no está pasando por su mejor momento. Desde que Curry cayó lesionado, los Warriors han seguido una dinámica irregular, firmando el peor registro desde que Steph Kerr está como técnico, con un 0-4 la semana pasada. Eso no es lo peor, sino que los actuales campeones se han visto envuelto mucha polémica tras la discusión entre Green y Durant, algo que según muchas informaciones no se quedó en el campo y puede estar afectando a la estabilidad del vestuario.

Año nuevo, vida nueva

El equipo parece ir levantando cabeza antes de la gira que van a comenzar la próxima semana por el Este. Durant parece estar en estado de gracia tras se el artífice de la remontanda de 18 puntos contra Orlandao Magic, además de ir mejorando poco a poco y recuperando la relación con Draymond Green.

quinteto titular de los warrios Base - Stepehn Curry (30) Escolta - Klay Thompson (11) Alero - Kevin Durant (35) Ala-pívot - Draymond Green (23) Pívot - DeMarcus Cousins (0)

Curry podría regresar antes del 7 de diciembre (cuando terminaría la gira por la costa atlántica), algo que se espera con ansias para volver a ver un equipo arrollador que solo sabe ganar. Antes de perderse las últimas dos semanas de partido, el '30' sonaba para las conversaciones de optar al MVP, dando el flamante inicio de temporada que estaba firmando.

Por otro lado, la gran noticia tendrá que hacerse esperar un poco más, pero como se suele decir, 'las cosas de palacio, van despacio'. DeMarcus Cousins está cerca de volver y completar ese quinteto de ensueño. Aunque algunos ya se hayan olvidado de él, la temporada pasada, en New Orleans, jugando al lado de una 'súperestrella' como es Anthony Davis, el pívot firmó 25,2 puntos y 10,7 rebotes de media. Unos registros que indican que el número '0' sano es uno de los jugadores más dominantes y decisivos de la liga en la posición de interior.

No ha habido ni un solo problema con la recuperación de ese tendón de Aquiles e incluso se rumoreaba que podría volver a lo largo de este mes de diciembre; sin embargo, los servicios médicos de Warriors no lo han visto claro y no quieren forzar. Llegaría para un tramo decisivo de la temporada y sobre todo, estaría en un estado de forma óptima para los Play-Offs, donde los mejores jugadores y equipos lo dan todo.

La NBA siempre depara sorpresas, y se está viendo en este comienzo en los que Jazz, Timberwolves, Rockets o Spurs están fuera de las primeras ocho posiciones del Oeste.