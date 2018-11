Pepe Rodríguez, sobre el triunfo de Ona Carbonell en 'MasterChef Celebrity': "Cada uno se busca la vida como puede"

La victoria de Ona Carbonell en la gran final de 'MasterChef Celebrity' sigue trayendo cola. Muchos fueron los que aprovecharon su altavoz en redes sociales para criticar el triunfo de la deportista olímpica por haberse preparado en las cocinas de los hermanos Roca antes de entrar en el concurso de TVE.

Este lunes en CADENA SER ya explicábamos que lo de Ona no era un caso aislado y que son muchos los famosos que acuden a profesionales para adquirir cierta habilidad entre los fogones.

Aprovechando su presencia en 'Lo siguiente', el espacio que emite La 1 en access prime time, Pepe Rodríguez, chef y jurado de la franquicia 'MasterChef', quiso pronunciarse sobre toda la polémica, rompiendo una lanza a favor de la gimnasta: "Que Ona se forme con el señor de Can Roca me parece lo normal", afirmó. "Si yo vivo al lado del Celler, ¿qué quieres? ¿Que vaya a la tasca de Gerona a formarme? Me formaré con los mejores".

Y añadió: "Pero es que Santiago Segura, cuidado, ha estado con Paco Roncero, otros con Diego Guerrero. Cada uno se busca la vida como puede para mejorar. Lo que ha hecho Ona es lo más inteligente posible".

Santiago Segura también salió en defensa de Ona Carbonell: "He oído que tenía que haber ganado Paz, o que tenía que haber ganado Boris, o Maria, o Oscar... que el concurso es injusto, que Ona se había preparado en Can Roca... que si sus platos eran remedos de platos de estrella Michelin”, escribió el cineasta en una publicación de Instagram. "Podéis tener claro que Ona es una gran ganadora, disciplinada, estudiosa, trabajadora, sensible y creativa como la que más. Así que, disfrutemos de lo que nos hemos divertido, celebremos a nuestra campeona y esperemos con ganas la siguiente edición de 'MasterChef'".