La respuesta de Ana Rosa Quintana tras aparecer en una lista de personas 'non gratas' en Cataluña

Ana Rosa Quintana es persona 'non grata' en Cataluña, al menos eso dice una cuenta de Twitter que ha elaborado una lista negra con varias personalidades que, según dice, no son bien recibidas en dicha comunidad. La comunicadora de Telecinco, lejos de permanecer callada, se ha pronunciado al respecto en su programa.

"Este fin de semana he visto que varios periódicos catalanes han publicado que hay una cuenta de Twitter que ha elaborado una lista negra de personas que no deberían pisar nunca Cataluña", explicaba la periodista a los espectadores del 'El programa de Ana Rosa'. "Una lista encabezada por el rey Felipe VI, pero en la que también hay nombres como Albert Rivera, Borrell, Aznar, Tony Cantó...y yo. Creo que soy la única periodista que aparece en esa lista".

"En contra de lo que dice esa cuenta de Twitter les voy a decir que como ciudadana libre que soy voy a ir a Cataluña siempre que quiera", aseguró la presentadora. "Tengo familia, amigos y me encanta. Voy a Cataluña, entre otras cosas, porque es España. Pero, además, me consta que soy muy querida allí. Que te pongan en esa lista con las personas que hay es un honor, pero voy a ir a Cataluña cuando quiera, tenga tiempo y me dé la gana".

