'Un, dos, tres'...cuatro y cinco hitos que hicieron de Chicho Ibáñez Serrador un pionero de nuestra televisión

Este martes, 27 de noviembre, la Academia del Cine anunció que Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador recibirá el Goya de Honor 2019 "por abrir el camino a toda una generación de cineastas españoles y por su excepcional contribución al cine de terror y fantástico", un merecido galardón que reconoce la trayectoria de uno de los profesionales más importantes del mundo audiovisual.

En el cine dirigió dos películas, 'La residencia' (1969) y '¿Quién puede matar a un niño?' (1976), pero también escribió el guion de 'Obras maestras del terror' y participó como actor en 'Todo el año es Navidad' (1960). Sin embargo, el uruguayo siempre será recordado por ser una pieza clave en el engranaje de lo que es hoy en día la televisión.

Creador de 'Un, dos tres'

Es inevitable asociar el nombre de Chicho Ibáñez Serrador al 'Un, dos, tres', pues fue el artífice de este programa icónico. El espacio arrancó sus emisiones el 24 de abril de 1972 con Kiko Ledgard como presentador y su éxito se extendió durante cuatro décadas y diez temporadas.

Su incursión en lo fantástico

Antes de 'Un, dos, tres', Ibañez Serrador introdujo en Televisión Española el género del terror y la fantasía. Primero lo hizo con la serie argentina 'Mañana puede ser verdad' (1964-1965), cuyo capítulo 'N.N.23' generó mucho revuelo entre los televidentes. En este episodio, "los habitantes de la 'ciudad mundial' han sido convertidos en autómatas en un régimen tecnocrático de resonancias orwellianas en el que está prohibido leer".

Después, y dado el éxito de 'Mañana puede ser verdad', Chicho puso en marcha 'Historias para no dormir' (1966-1982), una serie que adaptaba las obras de autores especializados en el género. El capítulo 'El asfalto' recibió la Ninfa de Oro a Mejor Guion en el Festival de Montecarlo de 1967.

También estrenó en La 2 un contenedor cinematográfico, 'Mis terrores favoritos', donde emitió varios títulos del cine de suspense y terror, como 'La semilla del diablo', 'Drácula' o 'Pesadilla en Elm Street'.

'Waku, waku', el primer concurso de animales

Muchos no dudan en calificarle como el Dios de la televisión, y no es para menos. Chicho fue un revolucionario en muchos sentidos, siempre yendo un paso por delante para sorprender al espectador. En 1989 estrenó 'Waku, waku', el primer concurso de animales que acercaba al espectador a ciertas especies que no eran fácil de encontrar. El espacio contó con dos etapas: la primera fue presentada por Consuelo Berlanga (1989-1991) y la segunda por Nuria Roca (1998-2001).

Hablando de sexo consiguió su primer Ondas

Su primer Premio Ondas llegó con 'Hablemos de sexo', un espacio sobre sexología que se estrenó en 1990 en TVE con la doctora Elena Ochoa al frente. Este programa en concreto fue muy revolucionario, pues trató temas como la masturbación o la homosexualidad por primera vez en televisión.

'El semáforo', su última gran apuesta

Fue en 1995 cuando deleitó a la audiencia con la que fue su última gran apuesta: 'El semáforo'. En este caso, Chicho Ibañez Serrador trajo a España un formato italiano, 'La corrida', y le dio su toque especial. Se trataba de un 'talent show' en el que los participantes mostraban sus habilidades (o la falta de ellas). De este formato han surgido luego sucedáneos como 'Tú sí que vales' o 'Got Talent'.

Quizás, Chicho Ibañez Serrador no inventó la televisión, pero sí que asentó los pilares sobre los que se ha ido construyendo el medio a lo largo de las últimas décadas. Sin lugar a dudas, un profesional necesario que hizo de la 'caja tonta' un medio de referencia.