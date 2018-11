PODIUM PODCAST estrena 'Una novela criminal', la adaptación a podcast del Premio Alfaguara 2018 /

La red de podcast en español de PRISA Radio, con la colaboración de Alfaguara, estrena hoy el true-crime ‘Una novela criminal',basado en la novela homónima de Jorge Volpi. Se trata de la segunda adaptación al formato podcast de una obra galardonada con el Premio Alfaguara. El año pasado se estrenó ‘Rendición’, la obra de Ray Loriga que consiguió el Premio Alfaguara 2017 y fue protagonizada por Tristán Ulloa, Leonor Watling y Manolo Solo.

Durante 4 episodios, de una hora de duración cada uno, Jorge Volpi y Mona León Siminiani narrarán a los oyentes un caso muy conocido en México que cobra ahora, tras la investigación de Volpi, relevancia mundial. El 8 de diciembre de 2005, al sur de Ciudad de México, la policía federal detiene a Israel Vallarta y a Florence Cassez y los acusa de secuestro e integración en banda criminal. Al día siguiente, la televisión emite en directo la entrada de los agentes federales en el rancho Las Chinitas, la liberación de tres rehenes y la detención de Israel y Florence. En los días siguientes, los detenidos sufrirán torturas, se les negarán sus derechos y la lista de acusaciones irá en aumento. Pero cuando los abogados defensores captan la inconsistencia entre las partes de detención, los vídeos de la emisión televisiva y la versión de sus defendidos, comienza una carrera contra el tiempo para sacar a la luz uno de los mayores montajes policiales de la historia de México, cuyo desarrollo hizo que se tambalearan los cimientos del gobierno de Felipe Calderón y culminó con un incidente diplomático entre México y Francia.

La serie ha sido grabada entre los estudios de la Cadena SER en Madrid y la WRadio de México. El guion de la adaptación sonora corre a cargo de Daniel Marín y Mona León. El montaje y diseño sonoro es obra de Roberto García, Noe Guillén, Alejandro Otheguy y Mona León Siminiani.

“Para mí, el podcast es la versión moderna o posmoderna de lo que eran las antiguas radionovelas. Mientras yo iba narrando al micrófono esta serie junto a Mona, me sentía como aquellas que yo escuchaba cuando era niño en mi casa. Ha sido un ejercicio fantástico de traslación de lo que uno imagina como palabra escrita al audio, al acompañamiento de la producción donde se utiliza mucha veces sonido original que teníamos y, finalmente, se convierte en un mundo distinto al escucharlo de nuevo y crece la indignación al escuchar este caso”, explica Jorge Volpi, autor de la novela y conarrador del podcast.

“Todos los países tienen un gran caso criminal y este es, probablemente, el JFK mexicano. La adaptación a podcast de este caso ha sido un auténtico reto, pues combina investigación periodística y dramatizaciones con más de 45 actores que dan vida a los distintos personajes de este caso. Creo que en nuestro país no se ha hecho nada parecido en este género (true-crime) tan consumido en Estados Unidos con shows como Serial, Dirty John, Crimetown, In the dark o S-Town”, afirma la guionista, narradora y directora del podcast Mona León Siminiani.

Cada jueves, un nuevo episodio en podiumpodcast.com y en los canales de iVoox, iTunes y Google Podcasts. Escucha aquí el primer episodio.

PODIUM PODCAST espera sumar 'Una novela criminal' a su nómina de éxitos de podcasts narrativos de ficción y no ficción de la que forman parte 'Bienvenido a la vida peligrosa', 'El Gran Apagón', 'V: Las cloacas del Estado', ‘Negra y Criminal’ y ‘Guerra 3’, entre otros.

