El United consiguió su pase a octavos de la Champions gracias a un gol en el descuento de Fellaini [gol que dejó matemáticamente fuera al Valencia]. Mourinho estalló tras este gol. En el mismo campo y también en la rueda de prensa, donde mandó un mensaje a los que él llamó de forma irónica "mis amantes".

"Un mensaje para mis amantes. He jugado 14 veces la Champions League y me he clasificado en todas. En las dos que no la jugué, gané la Europa League", comenzó.

"Es una pequeña curiosidad para todos mis amantes y los fans de la estadística. Habernos clasificados es un logro, no uno muy importante, pero sí es un logro. Hay mejores equipos que nosotros. Equipos con más calidad y con más ambición, pero cuando un equipo llega a los cuartos [el United ha conseguido ahora su clasificacióin para octavos y no para cuartos] cualquier cosa puede pasar".

También explicó Mourinho en sala de prensa su enérgica celebración del gol de Fellaini. "Fue alivio y frustración. Nuestro partido no era de 0-0. No era para estar en problemas hasta el último minuto. No estaba enfadado con los jugadores, estaba frustrado por no haber podido marcar antes".

También tuvo palabras de elogio el portugués para David De Gea. "Él es el mejor portero del mundo. Si nuestra ambición es ser los mejores, tenemos que quedarnos con él", dijo tajante.