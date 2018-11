Marcos Llorente: "Cuando llegue el mercado invernal hablaremos con el club y con mi familia"

Marcos Llorente, futbolista del Real Madrid gozó anoche de una oportunidad tras ser un descarte habitual en el conjunto blanco a ser titular con Solari en el encuentro de Champions League ante la Roma. "No me esperaba jugar, me ha pillado de sorpresa. El míster me ha dado la oportunidad y la he aprovechado, confirmó tras el encuentro.

"Mi sueño es triunfar en el Madrid, pero cuando llegue el mercado invernal hablaremos con el club y con mi familia y decidiremos que es lo mejor para mí", dijo en zona mixta, tras una gran actuación del mediocentro ante el conjunto italiano. Sobre el descarte de Isco Alarcón por decisión técnica de Solari, el jugador blanco aseguró que "respetamos las decisiones del míster. Igual que a mí me toca, le tiene que tocar a todos".

Acerca de la escasez de minutos disputados y las pocas oportunidades ofrecidas desde que llegó al conjunto blanco, Marcos Llorente lo tiene claro. "A todos los jugadores nos gusta jugar. Yo estoy en el Real Madrid y mi sueño es triunfar aquí. Hoy he demostrado que estoy preparado para cuando el míster me necesite. Espero tener más paridos como este y crecer como futbolista".

Por último, el mediocentro del Real Madrid dio su opinión acerca de cómo se vio en el partido ante la Roma en el que el conjunto blanco logró imponerse por 2-0 y certificar su pase a octavos como primero de grupo. "Entrar en un partido así de Champions, ante un gran rival, es jodido porque no tienes ritmo y te falta confianza. Me puedo dar con un canto en los dientes con el partido que he hecho. Estoy supercontento con el partido que ha hecho el equipo y con la victoria", añadió.