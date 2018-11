D'Onofrio a Angelici: "Vení a jugar, respetá tu palabra"

Rodolfo D´Onofrio, presidente de River Plate, ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar el estado del fallo de la Unidad disciplinaria de la Conmebol sobre partido de vuelta de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors tras los incidentes que obligaron a suspender el encuentro. El presidente arremetió contra el presidente de Boca exigiendo que cumpliese su palabra.

"Mi viejo me enseñó a que hay que extender la mano. Hacerle entender al que está equivocado que puede cambiar. Yo le dije a Angelici que hay que tener palabra en esta vida. Reflexioná, cambiá, vení a jugar, decile a tus jugadores que no va a pasar nada, no se va a morir nadie. No es la finalísima del mundo, no va a pasar nada, uno ganará, otro perderá, esto es un juego. No va la vida y la muerte por esto", ha dicho Rodolfo D´Onofrio criticando a Angelici, presidente de Boca.

Tras los incidentes provocados por la afición de River sobre el autobus de Boca Juniors en la previa de la vuelta de la Libertadores, el presidente de River asegura que "no creo de ninguna manera que los que hicieron lo que hicieron son personas normales. No sé quiénes son, ni quiero saber quiénes son, es raro todo. No sé cuántos son. Hay que poner algo de lógica a todo. No puedo creer que a esta altura Daniel haya tenido el respeto hacia mí y a Domínguez, de respetar el papel de poder jugar al día siguiente. Ahí acordamos postergarlo".

Acerca de conocer la resolución de la CONMBEOL sobre que día se disputará la vuelta y en qué lugar, el presidente de River ha concluido que "el fallo saldrá cuando corresponde. Yo le estoy hablando a los Argentinos, no a la Conmebol. Creo que no hay otra posibilidad de que este partido se va a jugar. No pueden castigar a River por esto. Estoy intentando que lo más rápido posible de la Ciudad, del Gobierno, hagamos una reunión, para mostrar al mundo que somos capaces de organizar esto".