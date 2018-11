David Villa: "Ha llegado el momento de dejar el New York City, pero no me retiro"

El campeón del Mundo y de Europa con la selección española de fútbol, David Villa, ha confirmado en una entrevista con Rodrigo Fáez en Youtube que seguirá jugando al fútbol, pero no en el New York City.

Así lo ha confirmado en torno al minuto 4 y 45 segundos de la entrevista. "La decisión es que creo que ha llegado el momento de dejar el New York City. Mi contrato termina, entiendo que el club esté interesado que siga, durante muchos momentos ha sido mi primera opción, pero mi sensación es que es el momento de irme. La explicación es complicada. Siento que se ha acabado una etapa y que tengo que buscarme nuevos retos".

Eso sí, dejó claro que no se retira. "Sí, voy a intentar seguir jugando al fútbol. Durante estos meses he tenido un diálogo interno para pensar y el resultado que he visto es que creo humildemente que puedo seguir jugando al fútbol, al menos al nivel óptimo que me gusta dar, al menos durante un año", comentó dejando claro que todavía no puede hablar del equipo al que se unirá en el futuro.