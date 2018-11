'El Albondiguilla': "Rajoy me dijo que hiciera caso a Luis" / ()

El exalcalde del PP en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha confesado este miércoles en su declaración ante el juez del caso de la caja B de este partido, José de la Mata, la financiación irregular de la formación conservadora e implicado a varios de sus dirigentes.

González Panero ha afirmado que en "julio de 2004" recibió la visita del entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, con motivo de "la fiesta del primer aniversario del Sports Center" de Boadilla. Mientras ambos caminaban "hacia la carpa", Rajoy le dijo "alcalde, haz caso a Luis", en referencia al entonces gerente del Partido Popular.

Solo tres meses después, en "octubre o noviembre" de aquel año, el alcalde de Boadilla dice que empezó a recibir llamadas de Bárcenas para que adjudicase un contrato a la empresa Constructora Hispánica. Ante la negativa del primer edil, recibió una nueva llamada telefónica, en este caso del líder de la Gürtel, Francisco Correa, ofreciéndole una mordida de "100 millones de pesetas" si accedía a la adjudicación.

Siempre según González Panero, Bárcenas volvió a telefonearle después, preguntándole "si habían llamado" en alusión a la tentadora propuesta de Correa. El alcalde asintió y el extesorero le preguntó qué iba a hacer. El primer edil volvió a negarse a contratar a la constructora. No obstante, según el sumario del caso Gürtel, Arturo González Panero adjudicó más tarde contratos a Constructora Hispánica.

El gerente de Constructora Hispánica es Alfonso García Pozuelo, condenado en conformidad en el juicio de la Gürtel y que ha admitido en sede judicial haber donado dinero negro a los "organismos centrales" del PP.

Arturo González Panero ha remarcado que poco podía hacer contra Bárcenas. Sobre todo después de ver cómo el presidente del partido, Mariano Rajoy, no solo no actuó ante sus denuncias sino que más tarde, de todo el equipo de Aznar, a los únicos que salvó fue a Javier Arenas y al propio Bárcenas. A éste último no solo le "salvó de la limpia" sino que le ascendió desde la gerencia a la tesorería del partido.

Implica a Moreno Bonilla

El exalcalde también ha implicado al actual candidato del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Afirma que en noviembre de 2005 visitó junto al secretario municipal Manuel Horrillo la sede central del Partido Popular en la madrileña calle Génova, para entrevistarse con Soraya Sáenz de Santamaría, con el objetivo de quejarse de que Bárcenas quería imponerle a un concejal en su candidatura supuestamente corrupto. González Panero no pudo ver a la exvicepresidenta del Gobierno sino al líder andaluz, a quien además de las maniobras de Bárcenas para alterar su lista electoral, le expuso las presiones para contratar a empresas afines al PP. González Panero dice que Moreno Bonilla le dijo "gracias, lo tendremos en cuenta y adiós muy buenas".

Nada hizo Moreno Bonilla según González Panero, porque poco después el exalcalde fue citado por el extesorero Álvaro Lapuerta y el entonces gerente Bárcenas a la sede del PP, para pedirle nuevamente que adjudicase obras a las empresas Teconsa, Begar y Bruesa, porque eran "extraordinariamente generosas" con el Partido Popular.

Esperanza Aguirre e Ignacio González, a las órdenes de Bárcenas

El exalcalde de Boadilla también ha asegurado que Bárcenas le impuso "en dos ocasiones" como concejal de Hacienda al hoy fallecido Francisco Sánchez Arranz. Y ello a pesar de que la entonces presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, le dijo que en Boadilla "las listas las haríamos ella y el alcalde". En 2005 González Panero estaba luchando para que no repitiese Sánchez Arranz en la candidatura de 2007. Afirma que Esperanza Aguirre tampoco quería después de que le contase que el edil, encargado del área de Hacienda, "era un corrupto pues había llegado a pedirme que le pusiera de concejal de urbanismo y los dos nos haríamos millonarios".

González Panero sostiene que mientras estaba reunido con el grupo municipal del PP para comunicar la lista, recibió una llamada telefónica de Esperanza Aguirre. Pidió a todos que salieran de la sala y al entrar les comunicó la conversación que había mantenido con la presidenta del partido. "Me dijo que o convencía a Bárcenas" para excluir a Arranz "o lo tendríamos que colocar", asevera que le recalco. Días después, González Panero manifiesta que recibió otra llamada del hoy expresidente Ignacio González preguntándole si había "convencido ya a Bárcenas". El exalcalde asevera que no consiguió cambiar de opinión al extesorero y Francisco Sánchez Arranz repitió en la candidatura por Boadilla.

Fuentes del PP en aquella época que prefieren conservar el anonimato, afirman que el interés de Bárcenas por colocar al edil en la candidatura de González Panero se produjo porque el alcalde se quedaba con las mordidas que pagaban los adjudicatarios municipales de obras.

Arturo González Panero está acusado por fraude fiscal y cohecho en la pieza de la Gürtel concerniente a los hechos acontecidos en Boadilla del Monte. La Fiscalía Anticorrupción le pide 40 años y nueve meses de cárcel.