Descubren la razón por la que no crece pelo en algunas partes del cuerpo

A día de hoy, el mexicano Larry Gómez es considerado como el hombre más peludo del mundo. Según recoge el libro Guinness de los Récords, el 98% de su cuerpo, incluido su rostro, está cubierto por una capa de pelo espeso y oscuro, lo que le ha permitido lograr esta proeza. Todo ello debido a un trastorno genético, conocido como hipertricosis generalizada congénita, que afecta a cerca de un centenar de personas en todo el mundo.

Por lo tanto, no todos los hombres y mujeres cuentan con tanto pelo en su cuerpo. A pesar de que la mayoría cuenta con una cantidad abundante de pelo en la cabeza (algunos más que otros) no es frecuente ver pelo en otras regiones del cuerpo como las palmas de las manos y los pies. ¿Por qué algunas partes del cuerpo no tienen pelo?

La molécula que impidió el crecimiento del vello corporal

Con el objetivo de responder a esta pregunta, un equipo de la University of Pennsylvania School of Medicine ha publicado las conclusiones de su última investigación en la revista de divulgación científica Cell Reports. Un estudio, liderado por Sarah E. Millar, que revela la existencia de un inhibidor natural secretado en el desarrollo de la piel sin pelo que bloquea una vía de señalización conocida como 'vía WNT'.



Para llegar a esta conclusión, los investigadores observaron la piel plantar de un grupo de ratones, considerada como el equivalente al lado interior de la muñeca humana. Tras analizar esta región, los investigadores descubrieron que los ratones presentaban altos niveles de una molécula conocida como Dickkopf 2 (DKK2). Después de eliminar genéticamente estas moléculas, el cabello comenzó a crecer en dicha región.

La evolución de la molécula DKK2

A continuación, el equipo de investigación analizó la piel plantar de un conejo, uno de los mamíferos que desarrollan naturalmente pelo en esta región. Después de varios análisis, el grupo descubrió que el DKK2 no se expresa en niveles altos, lo que explica que pueda crecer pelo en esta región. En definitiva, los investigadores explican que la producción de esta molécula en regiones específicas de la piel se ha alterado de acuerdo con la necesidad de cada especie.

Por esa misma razón, los investigadores explican que esta molécula bloquea la llamada vía de señalización WNT, impidiendo el crecimiento del cabello. Un mecanismo, que transmite señales formadas por proteínas del exterior de una célula a su interior, que está directamente relacionada con el desarrollo del pelo: "En este estudio, hemos demostrado que la piel en regiones sin pelo produce naturalmente un inhibidor que evita que WNT haga su trabajo"