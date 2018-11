Momento 'tierra, trágame' en 'OT': "Está haciendo un concurso mantecón y está buenísima"

A veces, 'Operación triunfo' es impredecible. No sabes cuándo surgirá un debate como el de "Mariconez" para dividir a todo un país o cuándo irrumpirá en plató el familiar de un concursante para montar todo un espectáculo. Esto último fue precisamente lo que ocurrió este miércoles durante la décima gala de 'OT 2018'.

Tras la actuación de María, que interpretó 'Because the Night' de Patti Smith, la concursante recibió la visita de su novio. "Dios, que buena estás", fue lo primero que le dijo a la joven, mientras ambos se fundían entre besos y el otro no le quitaba la mano del trasero.

"Qué arte más grande", dijo Roberto Leal, sin saber la que se le venía encima. "¿Cómo estás viendo a María dentro del concurso?", preguntó el presentador, a lo que el muchacho contestó: "Pues que flipas. Está haciendo un concurso mantecón y es que está buenísima".

A continuación, Pablo bromeó y dijo que lo más que echaba de menos de su novia era su culo.

"Qué es lo primero que vais a hacer si sale María esta noche?", soltó Roberto dudoso. ¿La respuesta de la pareja de María? "Follar…¡Follar!", gritó, dirigiéndose al público.

"Si te quedas sigue haciéndolo igual y no pienses que eres menos. Eres un mantecón y estás buenísima por la tele. No sé si es por el fitness, pero cada día estás más buena", terminó.

Al final, María resultó ser la expulsada de la noche, mientras Twitter ardía por la polémica intervención de su novio.

El novio de María telita... ¿En serio todo lo que tienes que decirle a la persona que quieres después de meses sin verla es que está buenísima, que es un mantecón, que lo que más echas de menos es su culo y que lo primero que vais a hacer es follar? #OT18Gala10 — Willy Ezquerra (@Willy_Goofy) 28 de noviembre de 2018

Lo de María y su novio también lo predijeron los Simpsons pic.twitter.com/VA4DiiGN97 — UCM Anónima 2 💘💘💘 (@ucmanonima2) 28 de noviembre de 2018

El novio de María es puro machismo: después dos meses sin verla, solo se le ocurre decir:



1. Que esta buenísima

2. Que lo que más le gusta de ella es su culo y

3. Que lo primero que hará en salir es follar.



Se ve que machacarse a pajas no le hace nada.



Ascazo. #OT18gala10 — Alejandra ♀ (@Ale7Ale) 28 de noviembre de 2018

La cara de famous viendo al novio de maria SOY YO. ENTRE LA RISA Y EL CRINGE. #OT18Gala10 pic.twitter.com/Of8VraJrdG — inmarcesible 🌱 (@serendipity738) 28 de noviembre de 2018