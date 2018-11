Elena Rivera: "Es el final perfecto para Karina y volver sería estropearlo"

Hoy no es un día cualquiera en televisión. Tampoco se emite un capítulo más de 'Cuéntame' ni un final de temporada al uso. Este jueves termina, para siempre, LA historia de amor que ha mantenido en vilo a varias generaciones, con el permiso de Antonio y Merche. Les hemos visto crecer, evolucionar, romperse y resurgir durante 17 años. Hoy toca despedirse de Carlos y Karina, decir adiós a esta mítica pareja y desear toda la suerte del mundo a Ricardo Gómez y Elena Rivera que hoy echan el cierre a una etapa intensa, emotiva y especialmente bonita.

No ha sido fácil decir adiós a 'Cuéntame'.

No ha sido fácil. Son muchas experiencias vividas, toda la vida en una serie que me ha hecho crecer como persona y como profesional. Es raro, porque los últimos días de rodaje sentí pena y nostalgia, pero me estoy empezando hacer a la idea ahora y me está costando.

¿Dudaste en algún momento de tu decisión?

No. Es duro ser consciente de lo que dejas atrás, pero siempre me ha podido la tranquilidad de saber que estaba haciendo algo bueno para mi personaje y para la serie. Es una buena decisión y el cierre de una etapa.

Me costó asimilar que Karina se metía droga

¿Van a tener Karina y Carlos el final que merecen?

Karina, cuando llega a situaciones límite, coge las maletas y se larga. Forma parte de la esencia de ella y el público lo está empezando a entender. Esa es la clave del último capítulo. ¿Acabarán juntos o cada uno por su lado?

Os vais de 'Cuéntame' sin saber de quién es la niña…

Eso fue algo muy curioso porque cuando surgió en la serie el tema de la paternidad de la niña le pedimos a los guionistas que nos dijeran de quién era la niña para plantear las escenas y trabajar el personaje. Ellos mismos tuvieron un momento de caos. Al principio tenían muy claro que la hija era de Mauricio, pero luego vieron las reacciones del público y, como todo el mundo tenía la esperanza de que Carlos y Karina tuvieran una hija en común, lo dejaron muy ambiguo y no se han mojado. Por ahora, eso se va a quedar en el aire. No sé si en la nueva temporada lo desvelarán con una voz en off…

¿Qué le ha faltado a Karina por vivir?

Al contrario, a Karina le ha pasado de todo (risas). Ha sido un caramelo y siempre estaré agradecida a los guionistas por pensar en ella como una de las grandes protagonistas de 'Cuéntame'.

¿Y estás satisfecha con todo lo que ha vivido Karina en 'Cuéntame'?

Me costó asimilar que Karina se metía droga. Siempre se ha mostrado con mucho carácter y con las cosas muy claras. Sí es cierto que vivió un drama muy fuerte cuando le intentó violar el novio de su madre y entonces encontró esa vía de escape.

Los guionistas ya han demostrado que puede adaptarse a las salidas de otros personajes, pero ¿hasta qué punto es sostenible que a los Alcántara le pasen tantas cosas?

Está esa frase de 'a los Alcántara les pasa todo', pero es que la serie se llama 'Cuéntame' y hay que contar cosas. Soy bastante fan de que haya historias que te la cuenten segundas y terceras personas, pero la esencia siempre ha sido la familia, ese Antonio y esa Merche, que son los que llevan la voz cantante. En Grupo Ganga [productora] siempre han apostado por eso y les funciona.

Los guionistas tenían muy claro que la hija de Karina era de Mauricio

En un tiempo en el que se está reconociendo la ficción española como nunca, ¿crees que se valora a 'Cuéntame' como merece?

La gente sabe qué es 'Cuéntame' y sabe que ha hecho historia, pero dentro del sector no se la tiene tan en cuenta porque llevamos muchos años. Están acostumbrados a que 'Cuéntame' es lo que es cuando ha demostrado siempre lo contrario. Esta serie sorprende y pega el golpetazo en la mesa para decir que todavía estamos vivos y podemos hacer cosas tan buenas y arriesgadas como las que se hacen en la actualidad.

Muchos preguntan por el cuándo, pero ¿cómo debería acabar 'Cuéntame'?

Por la puerta grande. Es una serie que ha marcado un antes y un después en la historia de todos los españoles y no puede tener un final al uso.

¿Volverías para el final de los finales?

A veces me puede lo sentimental y sería bonito, pero cuando se vea esta noche el capítulo se entenderá por qué tengo tan claro que este es el final perfecto para Karina. Volver sería estropearlo. Ha costado asimilarlo, pero la vida es así. Hay que cerrar etapas y seguir creciendo.