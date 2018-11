La Fiscalía pide 5 años prisión para el youtuber Dalas Review por presuntamente abusar de una menor

La Audiencia Provincial de Madrid juzga mañana a Daniel José Santomé Lemus, alias 'Dalas Review', uno de los 'youtubers' más conocidos de España con 8,5 millones de seguidores, por presuntamente abusar sexualmente y acosar a una menor de 13 años, hechos por los que la Fiscalía pide 5 años de prisión.

El Ministerio Público acusa al youtuber, que reside en Irlanda y es considerado uno de los más polémicos de la red, de un delito de ciberacoso sexual infantil y abuso sexual de menores de 16 años. Y reclama, al margen de la pena de prisión, once años de inhabilitación especial para empleos relacionados con menores y la prohibición de aproximarse a la víctima durante nueve años, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe.

Dalas y la menor comenzaron a hablar por Twitter en 2015 cuando él tenía 22 años y ella 13 y de ahí pasaron a Skype. Fue entonces cuando el acusado "comenzó a manifestarle que ella le gustaba y que entendía que había tensión sexual entre ellos. Y cuando ella le objetaba que era menor de edad, él le manifestaba que eso era una tontería", pese a que el youtuber le pidió que borrase las conversaciones para que sus padres no se enterasen de nada.

Tras ello el youtuber le propuso mantener relaciones sexuales y que le enviara una foto de ella desnuda, a lo que se negó, si bien él le mandó una con el torso desnudo. No se conocieron personalmente hasta el 26 de enero de 2016 cuando ella acudió a una firma del libro 'Fugitivos en el tiempo' que el acusado celebraba en Madrid. Allí, charlaron un rato y él la pidió que se escapara por la noche a un hotel, pero nuevamente se negó.

Pese a su negativa, ambos continuaron hablando por wasap y finalmente quedaron a solas el 8 de febrero de 2016 en la estación de Atocha para ir luego al parque del Retiro, donde el acusado la besó y la realizó tocamientos mientras la decía "me gustaría que la primera vez que lo hagas sea conmigo".

Dalas continuó escribiendo a la menor y tratando de verla los meses siguientes hasta abril, añade el escrito, que no aclara qué paso después o si ella desistió de seguir hablando con él.

Al margen de este procedimiento, dos de sus exparejas le denunciaron por un presunto delito de violencia de género, de las cuales un caso fue archivado y el segundo continúa en instrucción. El youtuber no solo es uno de los más famosos sino también polémicos y su encontronazos con fans son frecuentes.

El youtuber se justifica en su canal

Dalas Review ha publicado un vídeo ('¿Voy a ir 5 años a la sombra...? Las noticias y su basura sensacionalista') en su canal justificando la noticia. El youtuber ha señalado que este asunto ya lo explicó anteriormente en 2016 y ha subrayado que puede tratarse de una "conspiración" que ha sufrido durante estos años con un grupo de chicas que han apoyado a su expareja para hablar públicamente en su contra.

"Como sé que no hice nada malo y no hay ningún motivo por el que yo debería ser condenado por absolutamente nada ilegal pues no estoy especialmente preocupado", dice Dalas en su vídeo.

Además, Dalas ha querido bromear sobre el asunto con varias frases como "esto era muy fuerte pero más fuerte es Schwarzenegger" o "que te quieran meter cinco años a prisión es grave pero más grave es la última nota del piano".

No obstante, el youtuber ha indicado de donde puede venir la filtración de la noticia. "Me han denunciado un total de ocho veces. He ido a juicio un total de dos veces los cuales gané íntegramente", ha añadido.