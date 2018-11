Atlético: Bajo de defensas

El Atlético de Madrid tiene un problema de defensas este año. Es la línea que se ve más afectada por la plaga de lesiones que afecta al equipo, tanto, que Simeone dispone a día de hoy de tan solo tres defensores de la primera plantilla para preparar el partido de pasado mañana frente al Girona y le obliga a plantearse alternativas para completar la retaguardia.

El último en sufrir problemas es Filipe Luis, que arrastra molestias en el sóleo y podría perderse el partido del domingo. El lateral se ha sometido a pruebas médicas y no tiene una lesión pero no ha entrenado este viernes para no empeorar. El futbolista quiere jugar en Girona y Simeone le necesita pero no quiere que fuerce si hay riesgo a una lesión. Este sábado se probará y decidirá si se arriesga a jugar.

Simeone ha elegido a Saúl como su sustituto y con él ha ensayado este viernes en el lateral zurdo acompañando a Lucas, Savic y Arias, los tres defensas sanos de que dispone el argentino ya que Godín, Giménez y Juanfran son baja por lesión.

Tampoco se ha ejercitado Jan Oblak, que ha realizado trabajo alternativo en el gimnasio. El esloveno será el meta titular en Girona. Diego Costa ha repetido entrenamiento a un buen nivel y también apunta a que jugará el domingo junto a Griezmann. Koke, Thomas, Rodrigo y Lemar formarán el centro del campo si Saúl acaba jugando en el lateral.