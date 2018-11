Cuando Kevin Durant puso rumbo a los Golden State Warriors en el verano de 2016, se juntó en la franquicia de Oackland un equipo que parecía muy difícil de superar. Sin embargo, con la llegada de Cousins, el conjunto de la Bahía ha crecido aún más y ha juntado a un grupo de jugadores que independientemente de lo que consigan ya es uno de los mejores equipos en calidad individual de la historia de la mejor liga del mundo.

Sin embargo, no es el único 'súper equipo' que ha habido. LeBron James ya criticó en 2017 la existencia de este tipo de conjuntos, además de decir que el nunca había pertenecido a ninguno de ellos. en el siguiente análisis, repasaremos algunos de los quintetos más impactantes que ha juntado la NBA a lo largo de la historia reciente... y no todos de ellos acabaron teniendo éxito.

Los Ángeles Lakers 2003 - 2004

Este fue el primer gran equipo que se juntó en la historia reciente de la mejor liga del mundo. Tras el 'three-peat' de los Lakers entre el 2000 y el 2002, el equipo angelino se estrellaba en playoffs en 2003 ante San Antonio Spurs. Los despachos reaccionaban y firmaban a para la siguiente temporada a Gary Payton y a Karl Malone.

Ambos jugadores se juntaban con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal y formaban un quinteto terrible que fue definido como uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Rápidamente, el equipo de Hollywood se convirtió en el máximo aspirante al anillo, pero las cosas no saldrían como se esperaba.

Las acusaciones contra Bryant por abuso sexual, la mala relación entre el escolta y O'Neal y los problemas del propio Kobe con un Phil Jackson que siempre tiro más hacia el pívot, fueron el preludio de la tormenta perfecta. Malone y Payton no estaban para tonterías y no se posicionaron. El equipo consiguió llegar a la Final de la NBA, pero caía contra Detroit Pistons por 4 - 1 y desintegraba un quinteto histórico.

Payton, Bryant y O'Neal en el banquillo durante la derrota ante los Pistons / Getty Images

Malone se retiraba tras finalizar la temporada y sin anillo, Payton y O'Neal abandonaron el equipo y Jackson haría lo mismo para volver un año más tarde. El ambiente del equipo hacía al propio Jackson escribir un libro ('The Last Season') en el que explicaba lo sucedido y criticaba duramente a Bryant. La situación explotó y dejó tras de sí a un equipo que no tradujo en campeonatos el equipo conformado.

Miami Heat 2011-2014

El segundo gran equipo del siglo se conformó en Florida. LeBron James, que se estrellaba año tras año en playoffs sin conseguir el título con los Cleveland Cavaliers, ponía rumbo a Miami junto a Chris Bosh para unirse a Dwayne Wade. La franquicia juntaba a tres de los mejores jugadores del momento, y algunos periodistas llegaron a decir que el equipo formado podría acabar la temporada regular con un récord de 82-0.

Aunque no tuvieron un éxito inmediato, la unión se tradujo en anillos. El primer año se estrellaron con Dallas Mavericks en la final, pero el segundo se salvaron de una situación ingominiosa en la final de conferencia ante Boston Celtics que podría haber puesto fin al proyecto para ganar el campeonato ante OKC. Repitieron en la temporada siguiente ante los Spurs gracias en gran parte ante un Ray Allen que se había unido al equipo en verano haciéndolo más temible aún.

Ray Allen metió la canasta que daría a la postre el anillo a los Heat en 2013 / Getty Images

La unión finalizó con la derrota en unas nuevas finales ante los propio Spurs y James ponía de nuevo rumbo a Ohio con dos anillos en su haber en uno de los mejores equipos que se ha juntado en los últimos años.

Los Ángeles Lakers 2012-2013

Uno de los mejores quintetos y uno de los mayores pufos que ha habido en los últimos tiempos. Tras dos años sin anillos, los despachos hacían los deberes y traían a Dwight Howard y a Steve Nash a las filas angelinas. Estos se unían Kobe Bryant, Pau Gasol e incluso a Ron Artest en el quinteto: cinco All Stars que además tenían a uno más (Jamison) en el banquillo.

el impacto de Howard no fue el esperado en los Lakers / Getty Images

El experimento no salió bien. Las lesiones y el bajo rendimiento de Howard no permitían desarrolarse a un equipo a la deriva en el banquillo. Solo un heroico Kobe Bryant metía a los Lakers en los playoffs con un precio muy alto para él, que se rompía el tendón de aquiles y hacía su última gran temporada en la NBA, a pesar de estar tres años más en activo.

La dinastía Warrior

El último gran equipo de la historia reciente. En 2015 eran justos ganadores del anillo, pero con el fichaje de Durant se han convertido en una auténtica dinastía. Con la llegada de Cousins juntan a un posible quinteto (si es titular en su regreso) épico con más grandes estrellas en el banquillo, como Andre Iguodala, All Star y MVP de las finales en 2015. Se espera además que Steve Kerr pueda contar con el pívot a finales de año.

Se espera que DeMarcus Cousins debute de forma oficial con los Golden State Warriors justo después del día de Navidad. El fichaje que tanto esperamos para ver hasta dónde llegan los Warriors con todo su quinteto sano pic.twitter.com/G6IGHEYkwe — More Than A Game (@Pasion_Basket1) 26 de noviembre de 2018

Falta ver cono funcionará un equipo que ya ha tenido probemas de vestuario entre Green y Durant y al que se unirá un jugador con fama de problemático (Cousins) en la Liga. De una forma u otra, no dejan de ser uno de los mejores equipos que se ha juntado en la que es la última gran dinastía de la mejor liga del mundo.

