El príncipe saudí exhibe buena sintonía con Putin en la cumbre del G20 / ()

La cumbre del G20 que se celebra a partir de este viernes en Buenos Aires tiene dos protagonistas: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el príncipe de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman. Ambos mandatarios están en el punto de mira del resto de líderes. El presidente ruso, por la crisis abierta con Ucrania en el mar de Azov y en el estrecho de Kerch. El príncipe heredero saudí, por su implicación en el asesinato del periodista turco Jamal Khashoggi.

Esta presión sobre ambos mandatarios no ha parecido incomodar a Putin y Bin Salman, que no han dudado en exhibir su buena sintonía a su llegada a la cumbre. Efusividad, risas y un fuerte apretón de manos. Así se han saludado ambos bajo la atenta mirada del resto de líderes. Está previsto que Putin y Bin Salman mantengan una reunión privada.

Putin no ha sido el único en dirigirse al príncipe heredero saudí. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el presidente de Brasil, Michel Temer, han sido otros que han sido fotografiados con Bin Salman, pero en una actitud más sería. Pero, sin duda, ha sido el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha sido la cruz de Putin en su actitud con el príncipe saudí.

"Nunca me haces caso", le ha reprochado el presidente francés, que no ha dudado en comentar el papel de Arabia Saudí en la muerte del periodista turco Jamal Khashoggi. Macron ha realizado esta observación a Mohamed Bin Salman en un breve encuentro que han mantenido ambos mandatarios. No ha sido el único, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha mantenido una breve conversación el saudí, aunque según el Trump, no han hablado sobre nada importante. "No tuvimos ninguna discusión. Podríamos haberlo hecho, pero no tuvimos ninguna", ha dicho negando que hayan conversado sobre Khashoggi.

French President Macron and the Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman meets in Argentina on the sidelines of G20 Leaders\' Summit. pic.twitter.com/XsGxFRqISO — EHA News (@eha_news) 30 de noviembre de 2018

Cabe destacar que el presidente estadounidense afirmó la semana pasada que mantendría un encuentro bilateral con Bin Salman si ambos coincidían en la cumbre del G20, pero finalmente la Casa Blanca decidió no programar esa reunión. Ese encuentro habría levantado probablemente ampollas en el Congreso de EEUU, donde sigue muy viva la polémica por el supuesto asesinato en octubre de Khashoggi a manos de un grupo de agentes saudíes, entre ellos algunos cercanos al príncipe heredero. Ha habido otros líderes, como Theresa May, que han solicitado una reunión con Bin Salman para hablar sobr el caso.

Aislado en la foto de familia

Que el príncipe heredero saudí no es un socio cómodo en esta cumbre del G20 ha quedado también en evidencia en el momento de la foto de familia. En un vídeo publicado por el periódico argentino 'La Nación', se ve el momento en el que, tras la lluvía de flashes Mohamed Bin Salman queda aislado del resto de líderes.

En las imágenes se aprecia como el príncipe heredero sale rápidamente del escenario sin estrechar la mano o hablar con otros líderes. En el centro del escenario se ha fotografiado el presidente argentino Mauricio Macri. También hay que destacar la ausencia de Merkel en este retrato.

Foto de familia de la cumbre de G20. / ANDRES MARTINEZ CASARES (REUTERS)