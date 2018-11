Los fans de 'The Walking Dead' inician una campaña para salvar a uno de sus personajes

Mucho han cambiado las cosas en 'The Walking Dead' desde que Angela Kang tomara las riendas de la ficción postapocalíptica. Después de un par de temporadas centradas en el conflicto de los supervivientes de Alexandría con Negan y los Salvadores, la escritora estadounidense ha sido capaz de darle un aire nuevo a la ficción gracias a un necesario salto temporal que nos introduce en una nueva generación de héroes y villanos.

Tras el adiós de personajes clave como Rick Grimes o Maggie Greene, quienes abandonaban la ficción después de que el actor Andrew Lincoln y la actriz Lauren Cohen decidieran no continuar ligados a la serie, la directora ejecutiva de 'The Walking Dead' decidió introducir nuevos personajes y darle un mayor protagonismo a aquellos que llevan más tiempo en la ficción.

El nuevo compañero de Daryl Dixon

Entre ellos destaca el nuevo rol de Daryl Dixon. Después de perder a Rick Grimes, a quien consideraba como un hermano, el personaje decide separarse del resto de supervivientes y comienza a vivir en el monte alejado de la comunidad liderada ahora por personajes como Michoone. Con el objetivo de darle un mayor grado de humanidad a Daryl, el equipo de 'The Walking Dead' ha provocado que el personaje decida adoptar a un perro callejero, quien se ha convertido en su fiel compañero.

Debido a la facilidad de los guionistas de 'The Walking Dead' de acabar con la vida de los distintos animales que han aparecido en la ficción, los fans han iniciado una iniciativa para mantener al perro con vida. A través de una plataforma conocida como ThePetitionSide, uno de los seguidores ha pedido a los creadores que no acaben con el personaje y que se mantenga junto a Daryl durante la serie:

"Sería demasiado perder a Dog también"

"Soy un gran fan de The Walking Dead, una serie de fantasía apocalíptica de zombis. Es una mirada muy interesante al comportamiento humano si las reglas conocidas de la sociedad fueron desechadas por un gran desastre. Y algo increíble acaba de suceder, ¡un perro se ha unido al elenco! ... El perro es la mano derecha de Daryl y es realmente adorable. Su nombre es Dog y parece ser un sustituto de Rick Grimes, que ya no está. Daryl y Rick eran prácticamente hermanos e increíbles líderes y, honestamente, sería demasiado perder a Dog también".

Por esa misma razón, el seguidor de la serie ha iniciado una recogida de firmas online para salvar la vida del animal. Por el momento ya ha reunido 49.000 de las 50.000 firmas que se puso como objetivo inicial. Sin embargo, esto no quiere decir que los creadores de 'The Walking Dead' vayan a mantener con vida al animal. No obstante, es un buen indicador que podría ayudar a los guionistas a desarrollar el devenir de este personaje.