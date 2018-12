Valverde: "Lo que me interesa es recuperar el primer puesto"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, explicó en rueda de prensa antes del partido contra el Villarreal que ahora mismo lo que le preocupa es "recuperar el liderato".

"Lo que me interesa es recuperar el primer puesto. Hemos estado líderes todas la jornadas menos dos. Críticas, las habrá siempre, no hay nada nuevo bajo el sol, pero lo que más me preocupa es ganar mañana al Villarreal", apuntó.

Y sobre las críticas al equipo agregó: "Tenemos que convivir con ellas, lo que se quiere siempre en los equipos grandes es arrollar, jugar muy bien, generar muchas ocasiones y que te generen pocas. Hay que convivir con ello. La temporada es larga". Sobre el Villarreal, avisó que será un partido "difícil" y espera un rival que genere "muchos problemas en la circulación" del balón de su equipo.

El técnico también respetó la decisión del central Samuel Umtiti de no pasar por el quirófano para recuperarse de sus molestias de la rodilla izquierda y se mostró esperanzado con la posibilidad de que el jugador pueda volver a jugar este año.

"Es un jugador importante para todos. Llegó con problemas y estamos intentando recuperarle. Seguimos con la esperanza de que se ponga bien y nos pueda ayudar este año", señaló el técnico del equipo azulgrana en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal.

Después de dos meses sometiéndose a tratamiento, el central francés volvió a jugar hace una semana en el Wanda Metropolitano, pero ante el PSV se quedó en la grada y el club confirmó que seguirá un tratamiento conservador en Catar.

"Aquí hay varias partes, pero lo fundamental es que el jugador tiene que estar convencido y tiene que pensar lo mejor para él. Esperemos que en poco tiempo se recupere. No es sencillo, pero al final es lo que es. Él tiene la última palabra, es su pierna y lo que tenemos que hacer entre todos es ayudarle", añadió Valverde.

Le "sorprende" que Messi no sea candidato al Balón de Oro

Por último, Valverde opinó sobre que Lionel Messi no esté entre los candidatos para ganar el Balón de Oro y coincidió con Vicente del Bosque al asegurar que es "extraño".

"Me sorprende lo mismo que le sorprende a cualquiera. Messi ha sido el mejor jugador de la jornada en la primera, la segunda y la quinta jornada de la 'Champions'. En las otras jornadas no lo ha sido porque no ha jugado por lesión. No tenemos nada que decir. Les felicitamos, que cada uno piense lo que quiera", zanjó.