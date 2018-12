Si tienes que cambiar la batería de tu iPhone, hazlo antes de que acabe el año

En diciembre de 2017, un usuario de Reddit conocido como TeckFire demostraba que la compañía estadounidense Apple ralentizaba el rendimiento de aquellos teléfonos móviles que contaban con una batería degradada por el paso del tiempo y de las cargas.

Apple pide perdón por el escándalo de las baterías y ofrece soluciones Apple reveló que ralentiza el rendimiento de los iPhone que cuenten con baterías degradadas

Tras esta información, el fundador de Geekbench, John Poole, comenzó a investigar los distintos dispositivos de la compañía y descubría que Apple incorporó un mecanismo para bajar la frecuencia de la CPU del teléfono móvil en sistemas operativos como iOS 10.2.1. u 11.2.0. De esta manera, el dispositivo reducía su velocidad para evitar que se apagara de forma repentina debido a la carga de procesos.

De 29 euros hasta los 89

Después de las críticas de los usuarios de la compañía, Apple emitió una carta abierta en su página web mediante la que pedía perdón a sus clientes por "haber podido defraudar" a sus usuarios. Con el objetivo de recuperar su confianza, la compañía anunciaba un programa de reemplazo de batería mediante el que todos aquellos usuarios que quisieran cambiar la batería de sus dispositivos podrían hacerlo por apenas 29 euros.

Sin embargo, este programa finaliza el próximo 31 de diciembre, por lo que las condiciones cambian. Según cuenta la compañía a través de su página web, cambiar la batería de tu teléfono móvil podrá salirte hasta por 89 euros si lo haces a partir del próximo mes de enero.

Esto es lo que costará cambiar la batería de tu móvil a partir de enero

Si tienes un iPhone SE, un iPhone 6, un iPhone 6 Plus, un iPhone 6s, un iPhone 6s Plus, un iPhone 7, un iPhone 7 Plus, un iPhone 8 o iPhone 8 Plus, cambiar la batería de tu teléfono costará 49 euros a partir de enero. Si por el contrario cuentas con el iPhone X, el iPhone XS, el iPhone XS Max o el iPhone XR, este cambio te saldrá por 69 euros.

Mientras tanto, todas aquellas personas que dispongan de una versión anterior al iPhone 6 deberán pagar 89 euros por cambiar su batería. Por esa misma razón, si necesitas cambiar la batería del tuyo, hazlo antes de que finalice el año.



Cómo descubrir el estado de tu batería

Para conocer el estado de la batería de tu teléfono móvil, tan solo tienes que acudir a 'Ajustes', seleccionar la opción 'Batería' y presionar sobre 'Salud de la batería'. A continuación, el propio teléfono móvil te dirá si tu batería se encuentra en un estado óptimo o si necesita un cambio para volver a funcionar como el primer día.

En caso de que el teléfono móvil te haya avisado de que tienes que cambiar la batería, tan solo tienes que acudir a la página oficial de Apple y contactar con el Soporte técnico de la compañía. Una vez allí, dirígete a la opción batería y carga y escoge 'Reemplazo de baterías'. Por último tan solo tendrás que tramitar tu cita y llevar el teléfono a tu establecimiento más cercano.