Modric, Balón de Oro 2018

Este lunes será desvelado en una ceremonia en París el nombre del ganador del Balón de Oro. Ese nombre será el de Luka Modric. Algo que ya avanzó Manu Carreño hace casi dos semanas.

Acabará así el croata la tiranía que durante diez años han impuesto sobre el prestigioso galardón el portugués Cristiano Ronaldo, ganador de los dos últimos, y el argentino Leo Messi, con cinco para cada uno.

Modric ya fue elegido en septiembre pasado elegido mejor jugador por la FIFA al llevarse el premio 'The Best' y aunque el croata no logró levantar el trofeo en la final del Mundial en Moscú, sí fue escogido el mejor jugador de aquella competición. Fue también pieza fundamental del Real Madrid que levantó la tercera Liga de Campeones consecutiva.

¿Quiénes son los rivales de Modric?

Varane ha sumado los dos trofeos más importantes del año, además de haber sido, a sus 25 años, un baluarte defensivo en ambos casos. El último defensa en ganarlo fue el italiano Fabio Cannavaro, precisamente en 2006, también la última vez que lo lograba un futbolista que había ganado un Mundial.

Griezmann fue el alma de la selección francesa que ganó en Rusia y, además, sumó su primer trofeo internacional con el Atlético de Madrid, la Liga Europa, que posteriormente completó con la Supercopa europea.

El Principito ya sabe el sabor que tiene el podium del Balón de Oro, que cató en 2016, y no ha ocultado su ambición por ese premio que ningún francés ha conseguido desde Zinedine Zidane en 1998, otro campeón del mundo galardonado.

A sus 27 años, Griezmann, sobre quien reposa buena parte de la responsabilidad tanto en la selección francesa como en el Atlético de Madrid, no ha estado nunca tan cerca del premio, aunque puede verse incluso adelantado por un compatriota, Mbappé, que a sus 19 años rompe récords de precocidad.

El jugador del París Saint-Germain tiene casi asegurado el trofeo Raymond Kopa, que por vez primera premia al mejor jugador de menos de 21 años.

Fin a una década de Ronaldo y Messi

En la carrera por el premio también están Ronaldo y Messi. Tras diez victorias consecutivas, siguen siendo considerados por encima del resto, aunque este año se han visto distanciados porque su aportación en el Mundial no fue decisiva. En el caso del luso, fue vital para que el Madrid conservara la Copa de Europa, mientras que Messi, que condujo al Barcelona a la Liga y la Copa de Rey, mantiene el aura de un jugador mítico.