El fútbol quiere a Modric

No hay ciudad en Europa más bonita que París. Todas tienen algo, pero París lo tiene todo. Le faltaba un poco de fútbol y desde 2017 se convierte una vez al año en la capital mundial de la pelota. Porque la gala del Balón de Oro no es un acto privado como a finales del siglo XX. Ahora hablamos de un evento global que prácticamente eclipsa al premio 'The Best' que entrega la FIFA.

Tampoco hay en el viejo continente un futbolista como Modric. Sin alardes, con una educación impropia del fútbol actual, Luka se ha ganado el cariño de toda su profesión. Es admirado por compañeros y rivales, algo cada vez más difícil. El mundo del fútbol quiere a Modric porque le considera uno de los suyos, el último romántico de un deporte cada día más alejado del deporte. Tras una década de Messi y Cristiano posando con el trofeo, la sonrisa del de Zadar en el Grand Palais nos hizo sentirnos niños otra vez.

Recuerdo la primera vez que oí hablar de él. Jugaba en Croacia y Axel Torres le ponía por las nubes. Buscamos juntos su camiseta por las calles de Dubrovnik años antes de que pisara el Bernabéu con el Tottenham, en una eliminatoria ganada con autoridad por el Madrid de Mourinho. Durante la Eurocopa 2012 Mate Bilic anunció que los blancos iban a fichar al mejor centrocampista del planeta. Tenía razón.

El triunfo de Modric es el triunfo de la elegancia. Dice el periodista Fernando Palomo que no se debe hacer popular lo vulgar, y no puedo estar más de acuerdo con él. Este Balón de Oro 2018 es el Balón del Oro al buen gusto, al saber ganar y perder, al respeto por el fútbol en todos los escenarios posibles. Porque por mucho que tengamos un jugador favorito y no lo cambiemos por Modric ni de coña, siempre seremos de Luka. Gracias por todo, croata.