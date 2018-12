Griezmann: "Espero poder sustituir a Luka pronto"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha asegurado que ha acudido a la gala del Balón de Oro, que ha ganado el madridista Luka Modric, "por respeto" a sus compañeros, después de quedar tercero en las votaciones, y ha afirmado que espera poder sustituir "pronto" al croata como ganador del trofeo.

"Cuando me lo dijeron tuve ganas de quedarme solo, pero es un orgullo estar entre los finalistas. Estoy aquí por respeto a mis compañeros. Espero poder sustituir a Luka pronto, y para eso cuento con mis compañeros en mi equipo y en Francia", señaló tras anunciarse su tercera posición en el acto celebrado en el Grand Palais de París.

A pesar de todo, el delantero galo se mostró satisfecho con el balance de 2018. "Estoy muy feliz con mi año, he ganado lo que tenía de objetivo este año", manifestó. "Además del Mundial he ganado la Europa League y la Supercopa de Europa, no está mal", añadió.

"Estoy muy feliz de estar siempre ahí. Estoy agradecido a mis compañeros y orgulloso de mi trabajo. Tenía ganas de tenerlo. La próxima será", apuntó, antes de bromear con la pregunta de qué debe hacer para ganar el galardón. "Buena pregunta", sentenció.

Por último, Griezmann dio la enhorabuena al gran vencedor de la noche, Luka Modric, que alzaba su primer Balón de Oro. "Felicidades a Modric. Ha hecho un gran año", dijo sobre el croata, ganador de la Liga de Campeones y finalista del Mundial, precisamente, ante la Francia de Griezmann.