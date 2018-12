Ciudadanos ya no descarta pactar con Vox en Andalucia pero prefiere gobernar sin bloqueos de PSOE y PP

La euforia y la alegría en la cara de los dirigentes de Ciudadanos permanecía intacta en la mañana de este lunes tras haber experimentado la formación naranja un crecimiento en el Parlamento andaluz de más del doble de diputados de los que consiguió en 2015. Entonces consiguieron 9 y ahora tienen 21. Así que con este estado de ánimo se ha reunido el Comité Permanente del partido, con Albert Rivera a la cabeza, en la sede de la capital hispalense.

La dirección nacional de Ciudadanos ha tomado una decisión ya avanzada en la noche electoral por el propio Rivera: presentar la investidura de Juan Marín, el candidato del partido, buscando el apoyo del PSOE y del PP. Por eso, el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, ha pedido a ambos partidos "que no bloqueen" esa formación de Gobierno que ha definido como "limpio" y "de renovación".

Y es que en Ciudadanos entienden que ni el PSOE ni el PP están legitimados para formar Gobierno ya que ambos partidos están sacudidos por la corrupción, "uno por los ERE y el otro por la Gürtel", según ha explicado Villegas.

De ahí que para los de Albert Rivera, quieran ahora cobrarse los apoyos prestados a ambos en el pasado y en diferentes escenarios. Al PSOE, con el pacto suscrito por Juan Marín y Susana Díaz para permitir que ésta pudiera gobernar después de más de 80 días de bloqueo. Y al PP, cuando Ciudadanos, "por responsabilidad" apoyó la investidura de Mariano Rajoy para dar "estabilidad al país".

Ahora Albert Rivera quiere ese mismo apoyo pero para su partido. Aunque sabe que "es complicado y complejo" y que el camino no será corto. Incluso, fuentes de la formación han asegurado a la Cadena SER que las negociaciones podrían extenderse "varios meses".

La opción no es pactar con Vox

Este planteamiento, que supondría en primera instancia que Ciudadanos gobernara en solitario, no es el único escenario que contempla este partido. También tienen un plan B, y es un gobierno en coalición con el PP. Pero en esta opción hay un invitado que no gusta nada a Albert Rivera y que no es otro que Vox.

De hecho Ciudadanos, que siempre había argumentado que no hablaban de Vox porque era una "fuerza extraparlamentaria", sigue sin querer ni tan siquiera nombrarlo en las comparecencias públicas de sus líderes. Y este lunes ha vuelto a ocurrir con José Manuel Villegas quien no ha citado el nombre del partido de Santiago Abascal ni una sola vez.

Sin embargo, esta táctica de ignorar a Vox se hace al mismo tiempo "sin descartar" un posible pacto o entendimiento con ellos. Algo que es muy incómodo para Ciudadanos y más después de la advertencia de Guy Verhofstadt, el presidente del grupo de los liberales europeos (ALDE), quien este domingo advertía de que "el éxito de la extrema derecha nos debe preocupar a todos" y recordaba que ALDE, coalición a la que pertenece Ciudadanos y con la que se presentará a las próximas elecciones europeas, están enfrentando "una batalla por el alma europea" en esos comicios.